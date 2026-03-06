Jornadas, encuentros y actividades de interés: la agenda de Gijón Impulsa para marzo

A continuación os hacemos llegar una serie de jornadas y encuentros que tendrán lugar en próximas fechas en nuestras instalaciones o en las que participa Gijón Impulsa, además de noticias de interés:

Marzo

10/03 Seminario Innovasturias "Horixon Europe (WP 2026-2027) https://www.gijonimpulsa.es/event/seminario-2-ciclo-innovasturias-2026-horizon-europe-wp-2026-2027/

10/03 Jornada formativa: "Herramientas de gestión para el sector turístico" https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-formativa-herramientas-de-gestion-para-el-sector-turistico/

12/03 Jornada Aquasmart Transfer: "Medición y reporte del ciclo del agua: huella hídrica, huella del agua e indicadores de uso"

https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-aquasmart-transfer-medicion-y-reporte-del-ciclo-del-agua-huella-hidrica-huella-del-agua-e-indicadores-de-uso/

13/03 Presentación Retos Tecnológicos para la Dinamización del Tejido Empresarial-IDITEL https://www.gijonimpulsa.es/event/presentacion-de-retos-tecnologicos-para-la-dinamizacion-del-tejido-empresarial-iditel/

18/03 Proyecto Gijón en red, 3ª sesión de presentación de retos: https://www.gijonimpulsa.es/event/proyecto-gijon-en-red-3a-sesion/

19/03 Taller "Crea tu pódcast y emite en director desde la sala de streaming de Gijón Impulsa" https://www.gijonimpulsa.es/event/taller-crea-tu-podcast-y-emite-en-directo-desde-la-sala-de-streaming-de-gijon-impulsa-3/

Centro Maker en Cristasa

10, 17 y 24/03 Jornadas puertas abiertas https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-jornada-puertas-abiertas-14/

18/03 Taller impresoras 3D https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-impresoras-3d-2/

26/03 Taller formativa a la ciudadanía https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-taller-formativo-a-la-ciudadania-15/

Noticias

* Abierto el plazo para participar en la 8ª Edición de la residencia LABoral Impulsa, donde se seleccionarán 8 proyectos de las industrias culturales y creativas:

https://www.gijonimpulsa.es/abierta-la-8a-convocatoria-de-la-residencia-laboral-impulsa-para-proyectos-culturales-y-creativos/

* Gijón acoge una jornada de financiación en economía azul https://www.gijonimpulsa.es/gijon-acoge-una-jornada-de-financiacion-en-economia-azul-que-reune-a-los-principales-representantes-del-sector/

* Presentado el proyecto "La tienda del futuro" https://www.gijonimpulsa.es/presentado-el-proyecto-la-tienda-del-futuro/

* Trabaja en un entorno verde desde el Vivero de Empresas de Leorio (VETA): https://www.gijonimpulsa.es/trabaja-en-un-entorno-verde-vivero-de-empresas-de-turismo-activo/

* Ciclo Innovasturias 2026 «Financiación europea para proyectos innovadores y acceso a mercados internacionales» https://www.gijonimpulsa.es/ciclo-innovasturias-2026-financiacion-europea-para-proyectos-innovadores-y-acceso-a-mercados-internacionales/

Otras jornadas y noticias de interés

* 12/03 PTE Disruptive: Workshop IA – Big Data | Despliegue de la 4ª fase del Reglamento Europeo de IA y cómo implementar la ISO 42001. Esta actividad es exclusiva por ser miembro del Grupo de IA y Big Data de PTE Disruptive. Para poder disfrutar de estas jornadas, hazte miembro en el siguiente enlace: https://lnkd.in/g4EgXKrQ

* Las Becas Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural 2026. Plazo 20 marzo. +info

* La Sociedad Científica Informática de España (SCIE) y la Fundación BBVA anuncian la nueva edición de los Premios de Investigación Sociedad Científica Informática de España - Fundación BBVA. Plazo 31 marzo. +info

* Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de excelencia. Plazo 30 de junio.+info

*En el marco del proyecto europeo 3D-CIRCULAR, en el que participa APTE, hemos lanzado una Encuesta de Necesidades de Competencias dirigida a empresas y agentes del ecosistema de innovación.

El objetivo es identificar los perfiles y competencias más demandados por el mercado, para diseñar futuras acciones formativas alineadas con las necesidades reales de las empresas.

La encuesta estará abierta durante las próximas semanas. Tu contribución es clave para construir una economía más digital, circular y sostenible.

Puedes cumplimentarla aquí

* Consulta pública del Instituto de Transición Justa: Con el objetivo de mejorar las bases de convocatorias de Proyectos Empresariales y Pequeños proyectos de Inversión en Zonas de Transición Justa, orientado a mejorar la supervivencia de los proyectos y asegurar la plena absorción del Fondo de Transición Justa, se pretende adaptar las bases a la experiencia de gestión acumulada y a la coyuntura económica actual, para lo que se abre un periodo de Consulta Pública para recabar las aportaciones de todo aquel que quiera participar.

Puedes enviar tus aportaciones hasta el 31 de marzo en el siguiente formulario.