La localidad vallisoletana de Medina de Rioseco presenta su Semana Santa en Gijón

Representantes municipales y de las hermandades de la localidad de Medina de Rioseco, se han desplazado hasta Gijón para promocionar las celebraciones de Semana Santa en esta localidad de Valladolid, que fue presentada a primera hora de esta tarde en el Ayuntamiento de Gijón y que contará con un acto público a las siete de la tarde de este viernes en la Colegiata de San Juan Bautista.

La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, ejerció de anfitriona en el Ayuntamiento, donde apuntó que la Semana Santa de Medina de Rioseco "es una de las más destacadas de toda España, gracias a su antigüedad, tiene una riqueza iconográfica de su patrimonio, es una expresión viva de la historia, hay tradición, hay sentimiento colectivo", agradeciendo al alcalde de esta localidad, David Esteba, y a sus cofradías que hayan elegido Gijón "como escenario para dar a conocer la historia de vuestra Semana Santa", lo que calificó de "un honor que esta presentación sea aquí en Gijón y que nos hayáis elegido para poder difundir toda vuestra historia, vuestra tradición, que además forma parte del extraordinario patrimonio cultural y religioso de España".

La Semana Santa de Medina de Rioseco está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional y también como Bien Interés Cultural de Carácter Inmaterial. Su alcalde, David Esteban, explicó que desde que en 2010 obtuvo el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional, se han dedicado a promocionar esta festividad en distintos lugares de España y el extranjero "y dentro de las ciudades más importantes de España no podía faltar Gijón", apuntó.

Esteban indicó que "hemos venido con lo mejor que tiene la Semana Santa de Medina de Ríoseco, que son los propios cofrades. Hemos venido una delegación de medio centenar de riosecanos a mostrar ese orgullo de pertenencia, ese símbolo identitario por la antonomasia, lo que nos enseña cuando nacemos, a lo que jugamos cuando somos niños, lo que representamos cuando cumplimos la mayoría de edad y con lo que nos despedimos cuando nos vamos de este mundo", invitando a los asturianos a participar de esta festividad.

Antonio Herrera Toquero, presidente de la Junta de Semana Santa de Medina de RIoseco, añadió que "Gijón estaba marcado en rojo en el calendario de promoción de Semana Santa, que ya llevamos desde el año 2009 visitando todo nuestro país, presentando lo que para nosotros es nuestra sella de identidad más importante, que es la Semana Santa", apuntando que 4.300 de los 4.600 habitantes de Medina de Rioseco forman parte de alguna de sus cofradías de "una Semana Santa que hunde sus raíces al principio del siglo XVI y desde ese momento hasta hoy, procesionando con nuestras tallas, con nuestras tallas por las calles de la ciudad".

De la cuna a la tumba

Herrera también quiso agradecer el apoyo de las cofradías de Gijón para la organización de estos actos de promoción de la Semana Santa de su localidad, resaltando al respecto "la unión ya indisoluble entre la Semana Santa de Gijón y la Semana Santa de Medina de Ríoseco".

El periodista José Ángel Gallego, que será el encargado de hacer la presentación esta tarde en la Colegiata, apuntó por su parte que "la vida de un cofrade, que es desde la cuna a la tumba, y además es literal, los niños nacen prácticamente ya en las cofradías cuando se les impone nada más nacer su medalla, y utilizarán la túnica como mortaja para irse al más allá, en un hecho antropológico único".