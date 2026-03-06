La música cubana de Eliades Ochoa, estrella de "Buena Vista Club Social", llega a la Laboral

El cantante, guitarrista y compositor cubano Eliades Ochoa, fundador del "Buena Vista Social Club", llegará a Gijón con su "world tour": !Como Nunca¡. Su actuación será en el teatro de la Laboral, el próximo 6 de diciembre, aunque las entradas ya están a la venta.

Ochoa posee una gran trayectoria musical, con numerosos álbumes publicados y galardones de prestigio como el Grammy Latino, el Grammy Americano, el Latin Award en Canadá y, más recientemente, el Premio La Mar de Músicas en Cartagena.

El músico ha presentado su gira ¡Como Nunca!, que le llevará por todo el mundo, como "un canto a la vida" y a su recorrido artístico. "un encuentro íntimo y festivo entre Eliades y su público. Es un viaje por su historia musical, donde regresan canciones que han dejado huella, melodías que lo han acompañado durante décadas y hoy se renuevan con una luz distinta", dicen los promotores del concierto. Que, además, mantienen que se trata de una gira de agadecimiento "a quienes siempre han estado a su lado y su forma de decirles, desde el escenario y el corazón, que vive y canta... como nunca".

Desde hace semanas se van anunciando nuevas fechas de la gira, que recorrerá países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos. Una de las últimas confirmaciones ha sido Gijón.

Eliades Ochoa nació en Santiago de Cuba en 1946, en Songo la Maya, Santiago de Cuba. Así que llegará a Gijón cumplidos los 80 años. Está considerado uno de los soneros cubanos más reconocidos de todos los tiempos, un destacado defensor de la música tradicional cubana y uno de los grandes guitarrista de su generación. Su distintivo sombrero vaquero y su afición por vestir de negro le han valido el apodo de "El Johnny Cash cubano".

Según su biografía, su estilo musical se debe a su lugar de origen, el campo cubano -de ahí que se considere guajiro-, las anécdotas que escuchaba, los guateques campesinos y una serie de otros elementos que lo marcaron y lo convirtieron en el artista que es hoy. Eliades se unió al Septeto Típico Oriental en 1969 y entró oficialmente en la Casa de la Trova en 1970, donde comenzó a actuar con regularidad. Ya rodada su carrera musical, en la década de los 80 participó con Compay Segundo y el Cuarteto Patria en diversas giras artísticas. Luego llegaría "Buena Vista Club Social", de la que Eliades es una de las estrellas; con este álbum, ganó su primer Grammy como Mejor Interpretación Tropical Latina en 1997. En 1998, Eliades colaboró con Manu Dibango en el álbum CubAfrica. Entre 1999 y 2000, fue nominado al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Tropical Latina y al Óscar por el documental de Buena Vista Social Club.

Entre sus álbumes más destacados con Virgin Records, destaca “Sublime Ilusión”. Marca un giro en la carrera, lanzada a nivel mundial y que le llevó a presentarse en vivo en Estados Unidos y Europa, llenando salas y teatros. Fue nominado a los Grammy como “Mejor Álbum Tradicional Tropical y Latino”. “Tributo al Cuarteto Patria” fue otro gran trabajo que le valió la nominación a los Grammy en la categoría de “Mejor Interpretación Tradicional Tropical y Latina”. Y con "“Un Bolero Para Ti” ganó cuatro premios Grammy Latinos en 2012.

Ha colaborado en las producciones discográficas de Enrique Bumbury, Luis Eduardo Aute, Manu Dibango, Jarabe de Palo, Blof Umoja, Charlie Musselwhite, Moncho, Armando Manzanero, Descemer Bueno, Pablo Milanés, entre otros, y en 2013 fue seleccionado para participar en un homenaje a Bob Dylan.

En diciembre de 2018 se estrenó "Eliades Ochoa de Cuba al Mundo", un documental sobre la carrera artística de Eliades Ochoa, dirigido y producido por Cynthia Biestek, que ha sido premiado en múltiples ocasiones y presentado en importantes festivales de cine a nivel mundial.

Eliades Ochoa continúa creando y componiendo música. Baste recordar que en 2021 tuvo una nueva colaboración con C Tangana en “Muriendo de Envidia”, que aparece en el álbum “El Madrileño”.