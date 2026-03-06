El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras

La escalada delictiva del ya conocido como el onanista de Gijón, el hombre que fue sorprendido por la Policía Local masturbándose en plena Escalerona, no para ni en la cárcel de Asturias. El hombre, en teoría con problemas mentales, ingresó en el penal asturiano investigado por un posible delito de lesiones y otro de agresión sexual tras un episodio violento protagonizado esta semana en la calle Marqués de San Esteban.

Sin embargo, ni el hecho de haber ingresado en el penal le ha hecho relajarse. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el onanista de Gijón ha tenido que ser aislado del resto de presos tras haber robado pertenencias a otros internos y haber protagonizado otro curioso accidente. Según explican fuentes cercanas al caso, trató de llevarse a su celda todas las papeleras del módulo.

El hombre ha sido recluido en el módulo de ingresos, donde no está en contacto con otros reos. Había ingresado en el módulo 8, donde nada más llegar, empezó a dar problemas. Trató de robar en las mochilas de otros presos, algo que, lógicamente, no gustó en el ambiente carcelario y además trató de coger varias papeleras del módulo para llevárselas a su celda.

Además, según concretan fuentes cercanas al caso, se niega a recibir cualquier tipo de orden de los funcionarios que están a su cargo. Lo cual dificulta mucho la convivencia no solo con otros internos, sino también el correcto desempeño de los profesionales de la cárcel.

Este varón fue detenido el pasado martes, otra vez, esta vez ya por hechos mucho más graves. Intentó allanar una vivienda de la calle Marqués de San Esteban y supuestamente, trató de agredir sexualmente a la dueña de la vivienda y agredir físicamente a su marido.

El incidente ocurrió sobre las nueve de la mañana en la confluencia con la calle Matadero Viejo.

El implicado se lanzó entonces sobre una mujer que salía de casa. Las fuentes consultadas por este periódico relataron en su momento que este hombre, con posibles problemas psiquiátricos, trató de besarla y la agredió sexualmente con tocamientos al tiempo que le arrebataba con fuerza las llaves de su casa.

Luego, fue cuando se coló en su piso y golpeó a su marido. Este incidente fue el que acarreó que entrara en prisión. Sin embargo, anteriormente la había liado también en el juzgado y fue sorprendido tratando de robar en el Club de Regatas.