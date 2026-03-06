Ni Panorama ni Paris de Noia: la orquesta más viral de España anuncia su primera actuación en Asturias y será este mismo mes

Nueva Línea, el grupo canario que pasó de actuar en pueblos a cerrar contratos en medio mundo, llega a Asturias. La orquesta del momento promete revivir la tradicional música de verbena, revolucionando el panorama musical. Aportan frescura y personalidad al sonido de las fiestas populares con canciones bailables y coreografías sencillas.

Éxitos virales como "Un beso" y "Una noche de copas" sonarán en la Plaza de Toros El Bibio de Gijón este mes de marzo. Sofía, Alba, Mayte y Alicia, las voces del auténtico fenómeno viral, han firmado acuerdos discográficos con sellos como Universal Music España y ya han agotado entradas en varias ciudades.

Una gira nacional

Con más de 30 años de historia, "Nueva Línea" es ahora "número uno" en redes sociales. En esta gira, ofrecen un show moderno que llena salas y recintos fuera de las islas. La formación destaca por un elenco de cuatro vocalistas jóvenes que combinan juventud con una gran trayectoria orquestal. En plena explosión de popularidad el grupo ha sabido cómo reinventarse sin perder su esencia.

"Estamos todos alucinando con lo que está pasando con la orquesta. Tenemos llamadas de Estados Unidos, México y Península", relata emocionada Sofía Marrero, vocalista del grupo. Tienen ya bastantes actuaciones confirmadas incluyendo Valladolid (22 de mayo), en Cádiz (16 de agosto), Galicia (18 marzo) y Asturias, entre otras.

Único concierto en Asturias

El grupo llegará con un espectáculo renovado, en el que combinará sus temas más conocidos con nuevas propuestas, reflejando así su evolución artística. Se espera una notable respuesta por parte de los seguidores del Principado, que ya han mostrado entusiasmo en redes sociales. Con este concierto, Nueva Línea reafirma su conexión con el norte y suma una nueva parada a una gira que continúa consolidando su presencia en la escena musical actual.

El éxito en redes sociales como TikTok o Instagram, ya con más de 40 millones de reproducciones, ha permitido a estas cuatro jóvenes dar el salto a escenarios tanto nacionales como internacionales. Este 19 de marzo la tendencia global dará su único concierto en el Principado y más en concreto en Gijón. La apertura de puertas será a las 20.00 horas y el concierto una hora más tarde. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Nueva Línea ha llevado su estilo de verbena fuera de Canarias, conectando no solo con el público tradicional, sino con generaciones más jóvenes que han abrazado su ritmo festivo e improvisado. La orquesta de moda llega al Principado para bailar los temas más virales del momento.