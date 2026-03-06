Patrimonio del Principado da el visto bueno a la reforma del histórico edificio de Manuel del Busto en la calle Los Moros de Gijón

La Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias ha dado su conformidad al proyecto para la reconstrucción del edificio del arquitecto Manuel del Busto que hace esquina en la calle Munuza con las calles Los Moros y León, frente al antiguo Banco de Gijón.

La fachada de este edificio construido en 1913 tuvo que ser desmontada en 2023 por el promotor, salvo la de la planta baja, debido al mal estado que presentaba, para evitar riesgos por desprendimiento, una actuación que también fue informada favorablemente por la Comisión de Patrimonio. Las piezas están almacenadas en una nave, a la espera de reconstruir la fachada histórica de este inmueble.

El proyecto fue presentado por el promotor ante el Ayuntamiento de Gijón y enviado desde Urbanismo hasta la Consejería de Cultura, para su consideración por parte de la Comisión de Patrimonio, el pasado 5 de febrero.

El asunto se analizó en la reunión de la Comisión de Patrimonio del pasado 12 de febrero, que concluyó que "la documentación remitida a esta Administración el 05/02/2026 está completa y cumple los requerimientos solicitados por esta Consejería, por lo que se informan favorablemente las actuaciones previstas para la reconstrucción de las fachadas del edificio desmontadas (plantas primera a tercera)".

La Consejería había solicitado la presentación del proyecto de reconstrucción de las fachadas, con toda la información detallada relativa a cada uno de los elementos y piezas que la componen, analizadas, mapeadas, numeradas y fotografiadas. Un proyecto que ha sido elaborado por el arquitecto Eduardo Galán.

Tras el visto bueno de Cultura, la reactivación de los trabajos está aún pendiente que desde el Ayuntamiento se notifique al promotor el visto bueno para reanudar las obras.

La fachada del las dos plantas superiores del edificio fue desmontada en febrero de 2023 por los riesgos que suponía mantenerla. Aquella actuación también fue visada por la Comisión de patrimonio que en su sesión del 30 de junio de 2023, que indicó que "siendo las fachadas de obligada conservación por el Catálogo Urbanístico de Gijón, el Ayuntamiento ha permitido con carácter excepcional su desmontaje con posterior reconstrucción, por motivos de índole técnica (la singularidad constructiva de la fachada, sus daños y disgregación de los elementos a conservar) y de interés público (la seguridad de bienes y personas, propios y ajenos, imposible de garantizar de otra manera", recordando que esas obras habían sido informadas favorablemente por la Comisión Técnica Municipal del Catálogo el 12 de abril de 2023. Además de informar favorablemente a la legalización del desmontaje de la fachada de las plantas superiores, la Comisión de Patrimonio también autorizó en junio de 2023 el desmontaje de la primera planta.

Protección en el Catálogo Urbanístico

Con el visto bueno que ha dado ahora, se produce un avance crucial después de que se hayan cumplido, el pasado mes de febrero, tres años de paralización de las obras por parte del Ayuntamiento de Gijón, decisión que se adoptó entonces a pesar de que técnicos municipales ya habían constatado el mal estado del inmueble, para pedir el proyecto de reconstrucción fuera supervisado por Cultura. Con el visto bueno que ahora ha dado la Comisión de Patrimonio, se despeja el camino para que este edificio recupere su fachada histórica.

El edificio cuya fachada histórica se va a reconstruir goza de protección parcial en el Catálogo Urbanístico municipal. Las dos fachadas del edificio que daban a las calles Los Moros y Munuza son las protegidas, permitiéndose pequeños cambios en la que da a la calle León por necesidad de las modificaciones que se vayan a hacer en el interior del inmueble.

Vista de la fachada de la planta baja del edificio. / Luisma Murias

Este edificio se va a unificar con el que se construirá en el solar colindante, que se derrumbó en 2010, para construir entre ambas fincas ocho pisos de lujo de más de 70 metros cuadrados cada uno.

El proyecto presentado en su día por el promotor para estas obras planteaba mantener tal cual las dos fachadas nobles del edificio de Manuel del Busto y cambiar la de la calle León, eliminando la antigua puerta de acceso desde la calle al inmueble y las ventanas abiertas en esa fachada para iluminar la escalera. De la calle León sólo se conservará la parte de la fachada que hace esquina con la calle Munuza.

La escalera interior del edificio, también protegida, se trasladará a la zona del solar colindante, que es donde se va a habilitar el futuro portal de acceso al inmueble conjunto de las dos fincas.