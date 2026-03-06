Presentada en Gijón la historia de los 600 republicanos asturianos que fueron obligados a trabajar en Motril en la Guerra Civil

"El batallón olvidado. El 103º Batallón de Trabajadores y el asalto al Fuerte de Carchuna", libro del investigador especializado en Memoria Histórica y la Guerra Civil, Fernando Alcalde, recoge la historia de los 600 prisioneros asturianos procedentes del frente norte que fueron trasladados en marzo de 1939 a un campo de concentración de motril. El libro se presentó en la tarde de este viernes en la segunda planta de la Antigua Escuela de Comercio. El libro ya fue presentado ayer jueves en la Casa de Cultura de Sama de Langreo.

El acto en Gijón fue organizado por el Ateneo Obrero de Gijón, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica “14 de abril” Comarca de la Costa de Granada y el Ateneo Obrero de Gijón.

El batallón olvidado reconstruye la historia del 103 Batallón de Trabajadores, con los 600 prisioneros republicanos asturianos trasladados en marzo de 1939 al campo de concentración instalado en la antigua fábrica azucarera de San José, en El Varadero de Motril (Granada). Desde allí, los prisioneros fueron divididos en cuatro compañías: dos enviadas al Fuerte de Carchuna, para la construcción de un aeródromo y caminos entre fortificaciones militares mediante trabajos forzados, otra destinada a Motril y una cuarta trasladada a la Casa Grande de Padul.

Los 600 asturianos habían sido reclamados en febrero de 1938 por el ejército del sur de los sublevados y fueron trasladados hasta Granada desde las prisiones en las que se encontraban en León, entre los miles de prisioneros capturados con la caída del Frente Norte.

Asistentes a la presentación del libro. / Juan Plaza

La investigación de Fernando Alcalde aborda la fuga en mayo de 1939, protagonizada por cuatro tenientes republicanos, y la posterior operación militar que permitió la liberación de 259 prisioneros recluidos en el Fuerte de Carchuna.

Esos cuatro tenientes lograron traspasar las líneas enemigas y ponerse en contacto con las fuerzas republicanas, que en dos días organizaron un asalto para el rescate de los prisioneros que estaban hacinados en el Fuerte de Carchuna, una fortificación del siglo XVIII concebida para albergar 35 hombres y 8 caballos. Las bajas republicanas que hubo en el asalto difieren según las cifras que dio el bando republicano y el sublevado.

Guerrilleros

Sobre el asalto al Fuerte de Carchuna, una acción del 14 Cuerpo Guerrillero de la República, con participación de brigadistas internacionales, ya se habían escrito libros con anterioridad. Además de ahondar en esos hechos, Fernando Alcalde también se interesó por quiénes eran los prisioneros y en qué condiciones vivían.

Fernando Alcalde es un autor e investigador conocido por su obra centrada en la Memoria Histórica y la Guerra Civil española en la zona de Granada. Ha colaborado en publicaciones sobre La Desbandá y la historia local de la costa granadina. Coordinó los trabajos de la investigación desarrollada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica "14 de abril" Comarca de la Costa de Granada que culminan en el libro presentado esta tarde en el Ateneo Obrero.

La portada del libro fue diseñada por Guillermo Menéndez Quirós, que representó una imagen de los trabajos forzados de los asturianos ante el fuerte de Carchuna.