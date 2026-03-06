El recinto ferial de Gijón acoge este fin de semana la Feria de Stocks de Comercio

El recinto ferial Luis Adaro de Gijón, acoge este fin de semana una nueva edición de la Feria de Venta de Stocks de Comercio. Será la 48 edición de este certamen, que es el mayor "outlet" de Asturias.

La Feria de Venta de Stocks de Comercio tendrá lugar en esta ocasión el sábado y el domingo. El certamen está organizado por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño. Esta última es la entidad que gestiona el recinto ferial gijonés.

El horario de apertura al público de la feria durante los dos días en los que se desarrolla es de once de la mañana a nueve de la noche.

El evento se desarrollará en el Pabellón Central del recinto ferial Luis Adaro, en el que se distribuirán los stands de los 69 comercios que se han inscrito hasta la fecha.

Visitantes en los stands en una edición anterior de la Feria de Stocks. / Ángel González

La Feria de Venta de Stocks de Comercio se ha consolidado como una de las citas comerciales más importantes del calendario en Asturias. Su objetivo es facilitar la liquidación de stock de forma rápida, rentable y segura, mejorar la rotación de inventario y la liquidez al cierre de temporada, dar visibilidad al comercio de proximidad y dinamizar la actividad económica de Gijón y su área de influencia.

Noticias relacionadas

Inauguración

El evento será inaugurado al mediodía de mañana sábado por la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez; el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer; la vicealcaldesa y concejala de economía del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega y la directora general de comercio del Principado de Asturias, Arancha González, además de diversos respresentantes institucionales de diversas corporaciones municipales de Asturias. Tras la inauguración, la comitiva recorrerá los distintos stands que participan en esta feria.