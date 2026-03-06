Seminarios, ciclos formativos y jornada de puertas abiertas en el Centro Maker: la agenda de eventos de Gijón Impulsa para la próxima semana

10 de marzo Seminario 2 Ciclo Innovasturias 2026 «Horizon Europe (WP 2026-2027)»

Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias.

En esta ocasión, en 2026 estarán dedicados a conocer los distintos programas europeos que pueden ser de utilidad para el tejido empresarial gijonés.

Se trata de un ciclo formativo de 10 sesiones, con un programa eminentemente práctico, combinando en cada sesión conceptos claves, casos reales y talleres guiados con plantillas comunes para que los participantes construyan su propio pipeline de oportunidades y definan acciones concretas a seguir.

INSCRIPCIONES

La jornada se desarrollará on-line.

Conoce el ciclo de seminarios aquí.

10 de marzo Jornada formativa sobre herramientas de gestión para el sector turístico

¿Quieres optimizar la gestión de tu negocio turístico y mejorar el control de tus clientes?.

El próximo 10 de marzo, te invitamos a participar en una jornada práctica sobre herramientas de gestión empresarial aplicadas al sector turístico, donde abordaremos:

Herramientas de gestión empresarial

Control de clientes (CRM)

Novedades del sistema

Vivero de Empresas de Turismo Activo ( Cam. de la Pinganiella, 750, Periurbano – Rural, 33390 Gijón, Asturias)

16:00 a 18:00H

Una oportunidad para incorporar soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia, la organización y la competitividad de tu empresa turística.

Actividad organizada por el Clúster de Turismo Rural de Asturias (ASTURAS) e impartida por Mister Plan, dentro del proyecto de Dinamización del sector turismo activo en el concejo de Gijón financiado por Gijón Impulsa a través de nuestra línea de incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial en su convocatoria 2025.

Inscríbete aquí y sigue avanzando en la digitalización de tu negocio.

https://forms.gle/GpF13jwxZ53hukjs6

10 de marzo Centro Maker: Jornada Puertas Abiertas

¿Aún no conoces el Centro Maker de Gijón? ¿Eres emprendedor o tienes algún proyecto en mente?.

El Centro Maker es un centro de fabricación digital orientado a empresas y emprendedores. Si tienes algún proyecto en mente y no sabes cómo llevarlo a cabo, encontrarás asesoramiento personalizado para fabricar tus ideas.

En el Centro Maker hay máquinas instaladas como cortadora láser, plotter de vinilo, máquina de chapas e impresoras 3D que pueden ayudarte.

Orientado a todos aquellos que quieran recibir formación, asesoramiento personalizado o realizar pruebas y prototipos.

La asistencia es gratuita.

AFORO LIMITADO A 12 PERSONAS.

Este Centro se encuentra situado en nuestra residencia CRISTASA (Avda. Argentina, 132).

Es necesario inscripción previa a través del correo: centromakergijon@gmail.com

12 de marzo Jornada Aquasmart Transfer: Medición y reporte del ciclo del agua: huella hídrica, huella del agua e indicadores de uso

Continuando con el trabajo iniciado por FADE en el proyecto finalizado el pasado mes de marzo del año pasado, en el que se analizó cómo las empresas del municipio de Gijón/Xixón gestionan el recurso hídrico, en el mes de enero se comenzó una nueva etapa con el Proyecto AquaSmart Transfer. Este programa, financiado por Gijón Impulsa a través de la convocatoria de incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial 2025, abarca un ciclo de talleres centrados en los principales retos que las empresas deben afrontar en la gestión del agua utilizada en sus procesos productivos.

La medición del uso del agua ha pasado de ser una herramienta interna de gestión a ser un elemento central del reporte corporativo, regulatorio y de ESG. Este cambio exige entender no solo qué indicadores existen, sino qué significan y cómo deben interpretarse.

Esta jornada analiza el papel de la huella hídrica y la huella del agua en el reporte del ciclo hídrico, explorando su utilidad real para la toma de decisiones y los riesgos de una comunicación descontextualizada.

PROGRAMA

09:00h. | Bienvenida.

09:15h. | Del dato al reporte: cómo medir y comunicar el uso del agua.

10:00h. | Espacio de diálogo sobre huella hídrica y huella del agua, cómo se miden y qué aporta su conocimiento.

10:30h. | Conclusiones, orientaciones futuras y cierre de la sesión.

INSCRIPCIONES

Conoce más sobre el proyecto Aquasmart Transfer.

13 de marzo Presentación de Retos Tecnológicos para la Dinamización del Tejido Empresarial-Iditel

Desde el Clúster TIC de Asturias se organiza la jornada “Presentación de Retos Tecnológicos para la Dinamización del Tejido Empresarial Local” que tendrá lugar el próximo viernes 13 de marzo a partir de las 10.30 horas en la Sala de Conferencias del Edificio Impulsa, del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.

Esta jornada está enmarcada en el proyecto Innovación abierta y Disruptiva para la modernización del Tejido Empresarial Local (IDiTEL), financiado en la convocatoria de Incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de Gijón 2025, cuyo objetivo es fortalecer el tejido empresarial del municipio de Gijón/Xixón y estimular la economía mediante la innovación abierta, promoviendo la conectividad y la cooperación entre empresas locales.

Durante la jornada, 5 empresas tractoras asturianas presentarán los retos tecnológicos a los que se enfrentan, alineando sus necesidades con las potenciales soluciones innovadoras que las pymes tecnológicas locales puedan proporcionar.

En concreto, contaremos con representantes de Diario El Comercio, Proyecto Hombre, Clúster de Cuidados de larga duración, 7R Servitec y Briseida.

PROGRAMA

10:30 h – Bienvenida

Luis Díaz Gutiérrez

Director Gerente, Promoción Empresarial y Turística de Gijón S.A.

10:35 h – Presentación del proyecto IDiTEL

Enrique Jáimez

Director General, Clúster TIC Asturias

10:45 h – Presentación de retos tecnológicos empresariales

Víctor Coto, webmaster – Diario El Comercio

Julio Sutil, secretario técnico – Proyecto Hombre

Melania Álvarez, gerente – Clúster de Cuidados de Larga Duración

Ignacio Franganillo, gerente – Briseida

Fernando González, técnico de producción – 7R Servitec

Noticias relacionadas

11:45 h – Fin de la jornada