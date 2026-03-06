El Sindicato de Estudiantes clama en Gijón por el 8M contra la impunidad de la violencia machista digital

Unas sesenta estudiantes se concentraron este viernes al mediodía en la Plaza del Instituto de Gijón para secundar la jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Bajo una meteorología adversa, marcada por fuertes e intermitentes chubascos, las manifestantes exigieron "aulas libres de machismo" y denunciaron la persistencia de las agresiones contra las mujeres, tanto en el ámbito físico (18 mujeres y dos niñas asesinadas en España en 2026) como en el entorno digital.

Además de estas cuestiones, en el manifiesto que leyeron para dar cierre a la concentración también condenaron tajantemente la "agresión imperialista" de la alianza entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La portavoz del colectivo estudiantil, Jessica Mejía, puso el foco en las nuevas formas de violencia que afectan a las alumnas en los centros educativos. "Estamos hartas de estos ‘machirulos’ que se creen con el derecho de crear fotos falsas con nuestras caras, crear desnudos y difundirlos", denunció Mejía respecto a los usos inadecuados de la inteligencia artificial.

La portavoz también criticó la "total impunidad" con la que actúan figuras de poder y la supuesta hipocresía de las instituciones. Según la joven, cuando la violencia machista se encuentra en las propias filas institucionales, se opta por "meter la mierda por debajo de la alfombra".

La movilización transcurrió entre consignas como "agresiones machistas, respuestas feministas" y "fuera fascistas de nuestras calles". Durante el acto, se produjo un momento de tensión cuando un hombre, que ocultaba su rostro con una mascarilla, comenzó a grabar a las asistentes con su teléfono móvil mientras gritaba "fuera feministas".

Agentes de la Policía Nacional intervinieron de inmediato para identificar al individuo e invitarle a abandonar el lugar, permitiendo que la concentración continuara sin mayores incidentes.

Demandas educativas y sociales

Más allá de la denuncia de las violencias contra la mujer, el sindicato reclamó cambios estructurales en el sistema de enseñanza. Entre sus principales reivindicaciones destaca la implantación de una "asignatura de educación sexual obligatoria e inclusiva en todos los cursos" para combatir la desinformación del alumnado.

Asimismo, Mejía vinculó la lucha feminista con la defensa de los servicios públicos, alertando sobre el avance de la privatización en la universidad, en clara referencia al desembarco de instituciones privadas en Asturias, y los "recortes masivos" en las prácticas de la Facultad de Medicina.

En el plano político, la organización mostró su rechazo al avance de la extrema derecha, haciendo mención expresa a la situación en Palestina y a la política internacional de figuras como Netanyahu y Trump.

"Sabemos que la solución es la lucha en las calles para señalar este avance que nos quiere ridiculizar llamándonos feminazis", sentenció la portavoz.