Si tienes un proyecto cultural y creativo apúntate a la residencia LABoral Impulsa: todo lo que debes saber para participar en la octava convocatoria

LABoral Impulsa es una colaboración entre Gijón Impulsa, empresa municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón encargada del apoyo al desarrollo y al crecimiento del tejido empresarial de la ciudad, y LABoral Centro de Arte, entidad cultural especializada en producir, difundir y favorecer el acceso a las formas culturales nacidas de la utilización creativa de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

El programa, que se desarrolla en el marco del proyecto estratégico "Gijón Creativo" del Pacto Gijón Futuro 2024-2027, es un claro ejemplo de colaboración entre distintos agentes de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, creado con el objetivo reforzar el ecosistema local de innovación cultural, facilitando espacios, recursos técnicos, asesoramiento empresarial y acompañamiento especializado a proyectos con potencial de crecimiento y consolidación.

Residencia LABoral Impulsa está dirigido a iniciativas innovadoras relacionadas con industrias creativas y culturales de la era digital, que propongan todo tipo de proyectos de nuevo formato, incluidos aquellos relacionados con las tecnologías del medio ambiente, la salud o la alimentación y su impacto o influencia en la cultura y en la sociedad.

La convocatoria seleccionará hasta ocho personas emprendedoras o microempresas del ámbito cultural y creativo. Podrán concurrir:

Personas emprendedoras que estén desarrollando un proyecto susceptible de convertirse en iniciativa empresarial en Gijón/Xixón.

Profesionales o empresario/as individuales con actividad económica iniciada hace menos de cinco años y domicilio fiscal en el municipio.

Pequeñas empresas con una antigüedad inferior a cinco años ubicadas en el municipio.

La selección será realizada por una comisión mixta, integrada por representantes de ambas entidades, pudiendo contar con asesoramiento experto.

El programa ofrece a las personas y empresas seleccionadas:

Espacios de trabajo y acceso a laboratorios de diseño y fabricación digital, audiovisuales y sonido.

Formación continua vinculada a metodologías y procesos creativos en el cruce entre arte, ciencia, tecnología y sociedad.

Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento.

Apoyo en difusión y proyección nacional e internacional.

Un programa de sesiones trimestrales con profesionales y análisis de casos de estudio.

Participación en una exposición anual de resultados y procesos al finalizar la residencia.

Por su parte, Gijón Impulsa ofrecerá asesoramiento jurídico y económico, tutorización empresarial, acceso a sus programas de formación y recursos, así como seguimiento individualizado de los proyectos.

El período de residencia se extenderá del 4 de mayo de 2026 al 30 de enero de 2027, con un plazo de presentación de solicitudes abierto del 23 de febrero al 10 de abril de 2026.

Las residencias se desarrollarán en la sede de LABoral, en un espacio específico habilitado para el programa LABoral Impulsa, que incluye áreas de trabajo compartido, salas de reuniones y zonas de almacenamiento, con capacidad para acoger hasta ocho proyectos.

Con esta nueva edición de LABoral Impulsa, ambas entidades refuerzan su compromiso con la profesionalización, consolidación y crecimiento del tejido creativo gijonés, favoreciendo la transferencia de conocimiento, la cooperación entre agentes y la generación de nuevas oportunidades empresariales.

Noticias relacionadas

Las bases completas de la convocatoria estarán disponibles a partir de hoy lunes, 23 de febrero, en la página web de LABoral Centro de Arte y en este enlace.