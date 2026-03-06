El Vivero de Empresas de Turismo Activo de Gijón espera tu proyecto: descubre todos los beneficios que puedes conseguir para tu empresa

Recientemente han finalizado las obras de construcción de un vivero de empresas en el entorno de Leorio, cuya obra ha sido cofinanciada por el Instituto para la Transición Justa (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y por el Gobierno del Principado de Asturias, a través de Sekuens.

Este vivero, destinado a la promoción de proyectos empresariales innovadores relacionados con la economía verde, el deporte, el turismo activo y la naturaleza, dispone de 6 oficinas, de entre 25 y 35 m2 aproximadamente.

Además, en la misma planta también existe una pequeña sala de reuniones, para usar preferentemente por las empresas instaladas en las oficinas del edificio.

Otras dotaciones del vivero son: el office-comedor y un espacio polivalente en el que se instalarán equipos de realidad virtual relacionados con las actividades empresariales a las que está destinado el vivero.

Las condiciones de incorporación que deben cumplir las empresas y empresario/as autónomo/as interesado/as, serán las siguientes:

Empleo: mínimo 2 trabajadores/as por oficina arrendada.

Duración contrato: 1 año, prorrogable anualmente.

Actividad: Prioridad de las actividades innovadoras relacionadas con la economía verde, el deporte, el turismo activo y la naturaleza que sean compatibles con las características de los espacios.

El requisito de antigüedad de la empresa, no se requerirá.

En cuanto a las tarifas de alquiler, más el IVA vigente en cada momento, serán las siguientes:

Oficina 1 de 33,00 m²: 420,00 €

Oficinas 2 y 3 de 26,95 m² cada una: 350,00 €.

Oficina 4 de 36,55 m² más un almacén de 3,85 m²: 450,00 €

Oficina 5 de 25,20 m²: 350,00 €

Oficina 6 de 22,90 m²: 350,00 €

Las tarifas incluyen, el arrendamiento de la oficina correspondiente (24 horasx365 días/año), el uso del office, la sala de reuniones, limpieza de la oficina al menos 3 veces a la semana, mobiliario nuevo e internet (wifi y por cable) con un estándar mínimo necesario, en caso de que alguna empresa necesitara mayor capacidad de internet, tendrán que contratarlo individualmente.

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón explica que: «Este vivero, que se encuentra en un entorno rural privilegiado, es el espacio perfecto para aquellas empresas que apuesten por el respeto al medio ambiente, el fomento de la salud y la actividad al aire libre, y la creación de experiencias sostenibles para los turistas. Queremos ser un referente en el turismo verde, donde se priorice la conexión con la naturaleza y, al mismo tiempo, se impulse la economía local y la generación de empleo. Las empresas que se instalen en este espacio no solo podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece nuestro municipio, sino que, además, formarán parte de una comunidad empresarial comprometida con la innovación y el respeto por nuestro entorno. Este vivero es el lugar ideal para emprendedores que buscan hacer crecer su proyecto en un espacio que promueve la sostenibilidad y la calidad de vida de la que ya de por sí goza Gijón/Xixón».

En próximas fechas se celebrará un día de puertas abiertas para conocer de primera mano dichas instalaciones.

Las personas interesadas pueden cursas sus solicitudes y obtener cuanta información requieran sobre el vivero en el correo emprende@gijon.es y en los siguientes enlaces:

Tarifas

Solicitudes

Dirección: Cam. de la Pinganiella, 750, Periurbano – Rural, 33390 Leorio Gijón, Asturias

