Más de 100 alumnos participantes en la First Lego League se ponen a prueba en la Politécnica de Gijón: "Ojalá se quede su talento en Asturias"

Las instalaciones de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón acogieron esta mañana la clausura y la entrega de premios de la First Lego League. La actividad, organizada por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación en Asturias, reunió a más de 100 participantes de 12 centros educativos y contó con la colaboración de 60 voluntarios.

Los centros educativos participantes han sido los IES Rey Pelayo, Virgen de Covadonga, La Ería, Alto Nalón, Ramón Menéndez Pidal, Candás, Víctor García de la Concha y Doña Jimena, y los colegios Santo Domingo de Navia, Los Robles-Peñamayor y Santo Ángel. Estos fueron los centros a los que se les concedieron las 12 becas que cubren la inscripción en la categoría "Challenge", de entre 10 y 16 años, y un robot Lego.

Estos centros educativos habían desarrollado desde octubre de 2025 el programa educativo internacional First Lego League, culminado con la celebración del torneo de este sábado. Finalmente, el centro que ha resultado ganador ha sido el Virgen de Covadonga, de El Entrego. Por ello, tendrán la posibilidad de participar en la final nacional, que se celebrará en Burgos el 11 de abril.

La First Lego League ha contado con el patrocinio y apoyo de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y de ArcelorMittal.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega, participó en la entrega de galardones y reivindicó la importancia de que este tipo de eventos se desarrollen en la ciudad. Además, deseó que "el talento de todos estos participantes y futuras generaciones de estudiantes pueda quedarse y ayudarnos en Asturias".