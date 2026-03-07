La 48ª Feria de Stocks de Gijón espera una afluencia de "más de 7.000 personas"

Un motor que "mueve la economía de la ciudad". Con esas palabras, la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, definió este sábado la 48ª edición de la Feria de Stocks en su apertura al público, destacando que se trata de una cita "para apoyar al comercio local" que ya registró, en su primera jornada, una gran afluencia de visitantes en el Recinto Ferial Luis Adaro. El evento, que acoge el complejo este sábado y domingo y cuenta con la participación de más de 70 establecimientos, busca dinamizar la actividad económica y facilitar la rotación de inventario al cierre de temporada. Por su parte, la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, Sara Menéndez, incidió en la notable atracción de visitantes que suele tener la cita y se atrevió a dar cifras, ya que en esta ocasión esperan una afluencia "de más de 7.000 personas" al mercado que impulsa el colectivo que preside.

Uno de los secretos que la líder de la unión comercial señaló como argumento para justificar el éxito que se cosecha edición tras edición fueron las grandes rebajas, que "en muchos casos son de más del 50 por ciento"; y que son "reales sobre el precio en tienda", ya que "no es material adquirido para poner en época de rebajas", precisó. Menéndez también quiso hacer hincapié en que es fácil encontrar, cada vez más, comercios procedentes de cualquier rincón del Principado y no solo de Gijón, poniendo de ejemplo establecimientos tanto de la zona costera (Candás o Luanco) como de interior (Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Salas), para los que este salón resulta ser una suerte de "escaparate" al mundo con la ayuda del trampolín que son las redes sociales y oportunidad de poner en valor la "atención personalizada" que ofrece el pequeño negocio.

En cuanto al impacto económico local, Pumariega subrayó la importancia de esta convocatoria para el tejido empresarial del municipio, calificándola como "una de las ferias que más gustan y de las más esperadas" en el calendario del recinto gijonés. "El Ayuntamiento de Gijón está aquí un año más apoyando la Feria de Stocks. Son ya 48 ediciones y esto significa que es una feria que gusta, que atrae a mucha gente", manifestó la edil durante el acto oficial de apertura.

La también responsable de Economía resaltó en que este proyecto es "uno de los más especiales" debido a la fidelidad de los comerciantes, que "siguen repitiendo y aumentando" su presencia en el pabellón. Según la vicealcaldesa, el impacto del certamen es directo sobre la actividad del municipio: "Es muy importante porque está moviendo nuestra economía local". Asimismo, celebró el éxito de convocatoria desde la apertura de puertas, señalando que "desde primera hora hay colas para entrar en la feria".

La inauguración contó también con la presencia de la directora general de Comercio del Principado de Asturias, Arancha González y del secretario de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso Ordás, entre otros representantes institucionales. González afirmó que la feria es una "muestra más de lo importante que es la labor asociativa para la promoción del comercio local, tan necesaria hoy en día", mientras que Alonso Ordás, para quien este mercado de ocasión es "referencia fundamental del calendario del recinto ferial" y "de Asturias", es "fruto de ese trabajo bien hecho" entre las administraciones, la Cámara y la Unión de Comerciantes.

El certamen, considerado el mayor "outlet" de Asturias, se desarrolla en el Pabellón Central del recinto en horario ininterrumpido de once de la mañana a nueve de la noche con decenas de comercios que buscan liquidar sus existencias de forma "rápida, rentable y segura".