Los antiguos marineros de la Comandancia Naval de Gijón disfrutan de su reunión anual
En el encuentro estuvo Luis Rodríguez Garat
Los antiguos marineros de la Comandancia Naval de Gijón celebraron ayer su XIX encuentro anual con una comida de confraternización.
Más allá de los antiguos marineros, en la cita también estuvieron el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat, y el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia.
