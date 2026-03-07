Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Los antiguos marineros de la Comandancia Naval de Gijón disfrutan de su reunión anual

En el encuentro estuvo Luis Rodríguez Garat

Encuentro de los antiguos marineros en la Comandancia Naval de Gijón.

Encuentro de los antiguos marineros en la Comandancia Naval de Gijón. / Fernando Rodríguez

Los antiguos marineros de la Comandancia Naval de Gijón celebraron ayer su XIX encuentro anual con una comida de confraternización.

Más allá de los antiguos marineros, en la cita también estuvieron el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat, y el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  3. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  4. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  5. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
  6. El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
  7. El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
  8. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital

Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: "Ha tenido mala suerte"

Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: "Ha tenido mala suerte"

Más de 100 alumnos participantes en la First Lego League se ponen a prueba en la Politécnica de Gijón: "Ojalá se quede su talento en Asturias"

Más de 100 alumnos participantes en la First Lego League se ponen a prueba en la Politécnica de Gijón: "Ojalá se quede su talento en Asturias"

Los antiguos marineros de la Comandancia Naval de Gijón disfrutan de su reunión anual

Los antiguos marineros de la Comandancia Naval de Gijón disfrutan de su reunión anual

Corto Gijón crece hasta los 2.500 espectadores y se "consolida" en el sector cinematográfico

Corto Gijón crece hasta los 2.500 espectadores y se "consolida" en el sector cinematográfico

La Boya festeja sus 60 años de actividad en Gijón con una jornada "tradicional y emotiva"

La Boya festeja sus 60 años de actividad en Gijón con una jornada "tradicional y emotiva"

Las nuevas generaciones cofrades piden "confianza" para "cuidar la tradición": Así fue el pregón juvenil de la Semana Santa de Gijón

Las nuevas generaciones cofrades piden "confianza" para "cuidar la tradición": Así fue el pregón juvenil de la Semana Santa de Gijón

Tres carpas, más de cien autores y un nuevo premio literario: las primeras novedades de la Semana Negra de Gijón

Tres carpas, más de cien autores y un nuevo premio literario: las primeras novedades de la Semana Negra de Gijón

Un homenaje "más que merecido" para Igor Medio: sus familiares y amigos celebran el reconocimiento de Gijón al músico y dibujante

Un homenaje "más que merecido" para Igor Medio: sus familiares y amigos celebran el reconocimiento de Gijón al músico y dibujante
Tracking Pixel Contents