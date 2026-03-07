Las aves de Isabel la Católica, el pulmón verde de Gijón, vuelven a campar libres tras doce años

"Tenemos un patrimonio que hay que cuidar". La batería de mejoras en el parque Isabel la Católica que tiene previstas este año el gobierno local, que fueron adelantadas LA NUEVA ESPAÑA, convencen en su mayoría a aquellos que a diario caminan por este pulmón verde de Gijón. Una de las primeras actuaciones ya se ha completado parcialmente, ya que los cercados eléctricos que se habían colocado en 2014 para frenar a las nutrias han sido retirados en el estanque grande. Todavía resta quitar los del pequeño.

Esa retirada del pastor eléctrico fue aplaudida en la mañana de ayer por gijonesas como las hermanas Patricia y Nuria Llana Álvarez, vecinas de El Coto y El Llano, respectivamente. "Nos hemos llevado una alegría al ver a las aves caminando por el parque, como ocurría hace años. Visualmente queda genial porque da una mayor sensación de continuidad con el estanque", comentaron, antes de añadir que "así están más libres los animales".

Otra de las principales mejoras que se desarrollarán este año en el parque Isabel la Católica tiene que ver con la seguridad del espacio. El Ayuntamiento ha destinado una partida de 60.000 euros para las evaluaciones técnicas de los árboles, así como anclajes y estabilizaciones, junto a otras medidas preventivas. Además, habrá un protocolo de emergencia para temporales o episodios de viento, incluyendo el cierre puntual de áreas si resultara necesario.

Respecto a esa decisión, la gijonesa Diana González remarcó que "ya que hemos tenido tantos temporales este año, está bien que se hagan estudios para saber cómo están actualmente los ejemplares". "Hay que intentar que no se vayan cayendo porque son parte clave de este pulmón verde", aseveró González, una vecina de La Arena que suele pasear por Isabel la Católica junto a su perro, "Café". Por ello, González aprovechó para expresar que "ojalá no prohíban el acceso de los animales al parque porque este es un sitio perfecto".

Más allá de estas mejoras, el plan incluye la renovación de la pajarera. Para ello se invertirán 40.000 euros. También se restaurará el templete histórico, una fuente ornamental comprada en 1889 para la que ya se han puesto en marcha los trámites de cara a recuperarla. "En general, este parque ha estado un poco abandonado estos años atrás y es importante que se vea reforzado. Todas las novedades pueden servir para que sea más atractivo", destacaron las hermanas Llana Álvarez.

En la batería de mejoras que espera acometer el Ayuntamiento también está la reforma del canal del Molín, que está prevista para finales de año y será la más costosa al alcanzar los 1,2 millones de euros.