Bicis, lluvia y mucha música en la "revuelta ciclofeminista" de Gijón
S. F. L.
El ya clásico paseo reivindicativo por Gijón de mujeres ciclistas en el marco del 8M, bajo el título de "Revuelta ciclofeminista", desafió esta tarde a la lluvia y se saldó con una "participación tremenda", a juicio de las convocantes. La comitiva salió al mediodía desde la plaza del Ayuntamiento y con las participantes siendo ya conscientes de que se iban a mojar bastante. "En días así no solemos juntarnos más de siete u ocho, pero esta vez fuimos decenas", se felicita Eve Blanco, del colectivo organizador, "8 muyeres en bici".
Respecto al programa previsto, con paradas en varias plazas, Blanco explica que finalmente solo se tuvo que cancelar un pase de música africana con percusión para no poner en peligro los tambores, que son delicados, pero las participantes se animaron a participar en todas las actividades en la plazuela de San Miguel, Los Campinos y 6 de Agosto, antes de su regreso hasta la plaza Mayor.
Agradece Blanco en nombre del colectivo, por lo demás, la colaboración de entidades como el coro de Mar de Niebla y la escuela de danza de Alejandra Tassis. El lema de la reivindicación este año era "Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista".
