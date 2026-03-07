La Boya festeja sus 60 años de actividad en Gijón con una jornada "tradicional y emotiva"

Los integrantes de la Sociedad Deportiva La Boya han celebrado el 60 aniversario de la creación de esta peña gastronómica con una jornada que ha combinado "tradición, emoción y convivencia". Los actos arrancaron con una misa en la iglesia parroquial de La Asunción. Después, los miembros de la peña disfrutaron de una comida en el Hotel Begoña Park.

La liturgia contó con la participación del Coro Asturiano de La Calzada, acompañado de gaita y tambor. Durante la celebración en La Asunción, el coro ofreció un repertorio tradicional asturiano. En la comida hubo una recepción oficial y un photocall conmemorativo para la ocasión.

Los actos para celebrar los 60 años de actividad de La Boya los ha patrocinado la Fundación Gijón Rural.