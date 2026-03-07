Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital

Convenció a una paciente ingresada en el área de Psiquiatría del HUCA para mantener relaciones sexuales y ahora ha sido condenado por violación. Un auxiliar de enfermería gijonés del principal centro médico sanitario de Asturias deberá de cumplir una pena de prisión de cuatro años tras haberse reconocido culpable de un delito de agresión sexual. Según consta en la sentencia, el implicado se aprovechó de una mujer de 25 años con graves patologías mentales para tener con ella un encuentro sexual en el propio centro médico, en concreto en la sala donde se le administraba la medicación a la paciente. El procesado tuvo una pena menor ya que consta que es adicto a la cocaína y el cannabis.

El proceso judicial se instruyó en Oviedo y se juzgaron en enero de este año en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Los hechos tuvieron lugar en junio de 2023. En el apartado de hechos probados se explica que el procesado trabajaba como técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del HUCA, en Oviedo. En la planta de psiquiatría, desde el 2 de junio, se hallaba ingresada la víctima, de 25 años, la cual había padecido un transtorno bipolar "en episodio maníaco".

Fue el 6 de junio cuando se produjo la agresión sexual. Ese día, como recoge el documento legal, el auxiliar de enfermería "aprovechándose" de que la mujer se encontraba en una "situación de fragilidad emocional y de toma de decisiones y una altísima vulnerabilidad" y de que "no se hallaba en plenas facultades mentales" la "convenció" para mantener con ella relaciones sexuales. Dichas relaciones, prosigue el texto, consistieron en tocamientos, sexo oral y besos. Todo esto pasó en la sala donde se le suministraba la medicación a la víctima.

La mujer no presentó cargos por lo sucedido. La Fiscalía calificó los hechos de un posible delito de agresión sexual, pero reconoció también que en el procesado concurría la atenuante analógica de drogadicción muy cualificada. Por eso, pidió una pena de prisión de cuatro años, así como una orden de alejamiento de 300 metros de la chica, entre otras medidas.

Noticias relacionadas

El juicio tuvo lugar en enero de este año y fue corto puesto que el ahora condenado se limitó a reconocer los hechos. Además de ese reconocimiento de hechos, consta en el proceso el historial clínico y el informe forense de la mujer. Ambos documentos acreditan que la víctima era incapaz de dar un consentimiento válido por su patología psiquiátrica.