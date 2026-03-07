Corto Gijón crece hasta los 2.500 espectadores y se "consolida" en el sector cinematográfico

El festival Corto Gijón clausuró este sábado en el Paraninfo de La Laboral su duodécima edición con un balance de más de 2.500 asistentes, una cifra que da fe de la tendencia al alza del certamen tras nueve días de actividad que arrancaron el 27 de febrero. El jurado anunció, a su vez, el palmarés oficial en una jornada donde la organización destacó la "consolidación" de la cita cinematográfica y el aumento del interés del público por el formato del cortometraje. La dirección del evento subrayó que los resultados "reafirmaron el crecimiento del certamen y su papel como punto de encuentro para creadores y espectadores".

En el apartado competitivo, la cinta "Darshan", de Alberto Allica, se alzó con el premio al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial. El jurado, integrado por Alberto Rodríguez, María Prendes y Natalia Martínez Jáñez, justificó su decisión por la capacidad de la obra para mostrar un "conflicto claro y sensible entre arraigo y libertad". Los evaluadores destacaron que la película abordó con honestidad un tema poco frecuente a través de un protagonista que "respeta su fe pero elige su propio camino".

El incremento en la afluencia de público se apoyó en la diversificación de las sedes y en la respuesta de las nuevas generaciones. Las extensiones celebradas en las localidades de Llanes y Oviedo ampliaron el alcance geográfico de la programación, mientras que las proyecciones en colaboración con el Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN) y las sesiones de La Muestrona impulsaron un "notable rejuvenecimiento de la audiencia". La presencia de figuras de la cinematografía nacional como Lluís Miñarro, Juan José Ballesta y Rodrigo Marini reforzó el peso institucional de la edición.

Premios por sección

La Sección Asturias reconoció como mejor trabajo a "La diva, mi abuela y yo", de Inés Aparicio. En este caso, el jurado compuesto por Bea Hohenleiter, Fidel Ojea González y Adrián Trapiello valoró su "fuerza estética, su coherencia narrativa y su honestidad emocional". Según el acta, la cinta rescató un género musical poco conocido para construir una realidad "profundamente personal y, al mismo tiempo, universal".

Por su parte, el galardón al Mejor Cortometraje de la Sección Documental recayó en "A voz de todas as cousas", de Daniel Pérez Silva. El tribunal formado por Álvaro Alonso, Iker Gil y Pelayo González destacó su "delicada construcción sonora" y la sensibilidad mostrada para capturar el "pulso nocturno de la ciudad". El fallo señaló que la obra consiguió transformar los sonidos cotidianos en una "partitura urbana".

Finalmente, el Jurado Popular otorgó el Premio del Público al Mejor Cortometraje de La Muestrona a la cinta "Arcadia", de Nina Alonso. Con este anuncio, Corto Gijón cerró una edición marcada por la expansión de sus actividades y el respaldo numérico de los espectadores, lo que garantizó la continuidad del vínculo entre el festival y el tejido cultural asturiano.