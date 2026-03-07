Gijón ya tiene plazos para cambiar el césped artificial de estos dos campos de fútbol donde juegan centenares de niños

Gijón ya tiene plazos para llevar a cabo el cambio del césped artificial de los campos de fútbol del Llano 2000 y del Club Deportivo Arenal. El Patronato Deportivo Municipal se encuentra en pleno proceso de adjudicación del contrato, que está previsto que alcance "alrededor de 600.000 euros", y que dará respuesta a una petición que han lanzado desde estos clubes desde hace años. El objetivo que se marca el Patronato es que en mayo, una vez que finalice el grueso de las competiciones ligueras de los equipos, se realice la sustitución de los terrenos de juego.

Según las fuentes consultadas, el cambio se producirá en primer lugar en el campo de fútbol 11 del Llano 2000 y de fútbol 7 del campo municipal de fútbol de El Tragamón, donde juega el Arenal. Ambos terrenos de juego están adscritos al Patronato Deportivo Municipal, que ha optado por un contrato de modalidad renting, en el que el mantenimiento de los terrenos de juego está incluido.

Más allá del césped sintético, el proyecto incluye obras de reparación de la base de los campos. El pago a la empresa adjudicataria se realizará por plazos.

El material de los nuevos terrenos de juego será césped artificial de caucho. Los campos de fútbol con estos microplásticos tienen permitido su uso por parte de la Unión Europea hasta la temporada 2030-2031. A partir de entonces, el caucho será sustituido por materiales orgánicos.

Tras los trabajos previstos para el mes de mayo quedará pendiente el cambio de césped en el campo de fútbol 11 del Arenal y el de fútbol 7 del Llano 2000. Desde el Patronato Deportivo aseguran que esos trabajos se ejecutarán "cuando haya capacidad económica".

No obstante, la idea con la que trabajan es copiar el modelo de contrato "renting" si esta primera fase funciona de manera correcta.

Ambos clubes han criticado desde hace años la situación en la que se encuentran sus campos de fútbol. Una de las últimas ocasiones en las que protestaron fue el pasado verano. A través de una rueda de prensa en el Ayuntamiento, subrayaron que los terrenos de juego ya habían sobrepasado su vida útil y que estaban "provocando lesiones en los jugadores".