Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales

La gran mayoría de las piezas que componen la fachada del edificio histórico del arquitecto Manuel del Busto, el que está situado en la esquina de la calle Munuza con las de Los Moros y León, se conservan tal cual para su reposición en el lugar que les corresponde. Sin embargo, algunas son irrecuperables. Por esa razón, el proyecto de reconstrucción de la fachada que acaba de obtener el visto bueno de la Comisión de Patrimonio, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, prevé reproducirlas con los mismos materiales originales de la construcción, usando el mismo revoco (un revestimiento de mortero y cal).

La fachada de este edificio tuvo que ser desmontada, pieza a pieza, por la empresa que promueve la construcción de un inmueble con ocho pisos de lujo en esta parcela y en la colindante. Sólo permanece en su sitio la planta baja de la fachada protegida, mientras que las tres plantas superiores se tuvieron que desmontar en 2023 por el riesgo de desprendimientos de la fachada que hacía "imposible garantizar de otra manera" la seguridad de bienes y personas, según dictaminó en aquel año la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias.

El mal estado en el que se encontraba la fachada tenía que ver con la corrosión del forjado de un inmueble centenario, dado que se construyó en 1913, una corrosión que originó importantes grietas y deterioros del revoco y el ladrillo de la fachada, por el aumento del volumen de los hierros al oxidarse. Las partes de la fachada que se tendrán que reproducir conforme a las originales, al haber quedado irrecuperables por su deterioro, son precisamente aquellas en las que había hierro.

La Comisión de Patrimonio dio ahora el visto bueno al proyecto de reconstrucción elaborado por el arquitecto Eduardo Galán. Este órgano de la Consejería de Cultura había solicitado al promotor la presentación de un proyecto para reconstruir esa fachada protegida por el Catálogo Urbanístico municipal.

Vista de parte de la fachada en la calle Los Moros, del edificio de Manuel del Busto. / Ángel González

Un proyecto en el que se detallará toda la información relativa a cada uno de los elementos y piezas que componen la fachada, analizadas, mapeadas y fotografiadas, que sirve de base para la reposición en el mismo lugar del que se retiraron de las distintas piezas que componen la fachada protegida, es decir la de Los Moros y Munuza.

El promotor presentó el proyecto en el Ayuntamiento de Gijón, que a su vez lo remitió a Cultura el pasado 5 de febrero, como también avanzó Tras su análisis por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias a la semana siguiente, la misma concluyó que la documentación remitida "está completa y cumple los requerimientos solicitados por esta Consejería, por lo que se informa favorablemente las actuaciones previstas para la reconstrucción de las fachadas del edificio desmontadas (planta primera a tercera)".

Tras el visto bueno de Cultura, el siguiente paso le corresponde al Ayuntamiento de Gijón, que es el que tendrá que notificar al promotor el visto bueno para reanudar unas obras que se paralizaron en febrero de 2023, hace ya más de tres años.

Las obras habían comenzado en septiembre de 2022. Tras varias caídas de cascotes y riesgos de desprendimiento de molduras, corroborado por técnicos municipales y que obligó en varias ocasiones a la Policía Local a asegurar la zona, el promotor optó por desmontar las dos plantas superiores de la fachada. Se hizo en febrero de 2023 y luego la primera planta en julio de aquel año, tras haber pasado el expediente por la Comisión de Patrimonio el mes anterior.

En febrero de 2023, el Ayuntamiento paralizó las obras debido a que la licencia que se había tramitado no incluía el desmontaje de la fachada. Esto obligó a tramitar una modificación de licencia. También a que el proyecto pasara todos los filtros ligados a la conservación de la fachada del inmueble catalogado, lo que llevó a la supervisión del proyecto por la Comisión de Patrimonio.

Protección parcial

La promotora Durbelan proyecta construir ocho pisos de lujo en la parcela del edificio histórico de Manuel del Busto y el solar colindante, en la que en 2010 se derrumbó el edificio que lo ocupaba. La parte de la fachada que se conservará, empleando las piezas originales y las reproducciones de las irrecuperables, es la que hace esquina en las calles Los Moros y Munuza. De la fachada que da a la calle León sólo se conservará la parte que hace esquina con la calle Munuza.

La protección parcial del edificio histórico de Manuel del Busto permite cambios en la fachada de la calle León, de la que se eliminarán las ventanas que iluminaban la escalera interior del inmueble. Esta escalera, que también está catalogada, se trasladará a la parte del edificio que se va a construir en el solar colindante, que es por donde estará la entrada al inmueble.