Un Jovellanos con mucho arte de la mano de Morente y Riqueni

El teatro Jovellanos acogió una actuación musical donde reinó el arte y el homenaje. Los protagonistas fueron la cantaora Estrella Morente y el guitarrista y compositor Rafael Riqueni, que en dupla rindieron el mejor de los tributos a dos figuras legendarias del flamenco, «La Niña de los Peines» y «Niño Ricardo» con una actuación enmarcada en el Ciclo de la Mujer. Sobre estas líneas, ambos artistas, en plena actuación.