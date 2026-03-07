Lo mejor del Cantábrico se sirve en Casa Ataulfo

El arte de la buena mesa se vive en Casa Ataulfo, uno de los establecimientos hosteleros de más historia de la ciudad de Gijón. La popular sidrería destaca por muchas razones. Una de ellas, tal vez la principal, sea la calidad de su producto: en Casa Ataulfo se saborean pescados y mariscos frescos y del Cantábrico, "como tienen que ser".

Centollos, almejas, bugres, cigalas y muchos otros condensan todo el sabor del mar. Se preparan con mimo y se sirven cuidadosamente para el disfrute de todos los clientes. Entre los pescados, el virrey o el besugo son imperativos cuando se trata de degustar auténticos manjares. Otros, como el pixín, la merluza o la lubina son también recomendaciones a tener en cuenta.

Escanciado en Ataulfo / Cedida a LNE

Como maridaje, nada mejor que sidra. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP combinan perfectamente con el género de Casa Ataulfo.

La variedad de elección, la calidad de las materias primas, el producto de temporada y la magnífica atención del personal son algunas de las razones por los que visitar Casa Ataulfo. Para comprobarlo, la mejor opción es visitar la mítica casa de comidas. Quien prueba, repite. Nadie se arrepentirá.