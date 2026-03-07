Las nuevas generaciones cofrades piden "confianza" para "cuidar la tradición": Así fue el pregón juvenil de la Semana Santa de Gijón

“La Semana Santa me ha enseñado que la fe no es algo antiguo; es algo vivo”. Con este mensaje tan directo, que conecta tradición con actualidad, el joven cofrade de la Hermandad de la Santa Misericordia, Miguel Fernández-Peña Blanco, dio voz a las nuevas generaciones en el III Pregón Juvenil-Infantil de la Semana Santa de Gijón, celebrado este sábado en la Colegiata de San Juan Bautista. Fernández-Peña no solo repasó su trayectoria personal con la Semana Santa, sino que pidió a los hermanos mayores de las cofradías que “confíen en el relevo generacional”, cuyo objetivo es “cuidar la tradición”.

Tras su intervención se presentó el cartel oficial de la Semana Santa de Gijón 2026, que representa a la Virgen de la Piedad y al Santísimo Cristo de la Misericordia. La obra es de la artista plástica y cofrade de la Hermandad de la Vera Cruz, Almudena Rodríguez Collazo, de 29 años, quien explicó que eligió esta imagen por considerarla “la más adecuada” para reflejar los valores del tiempo de Pasión. También expresó la “emoción” que sintió al ver su obra recibida “con entusiasmo”. La jornada se completó con un concierto de piano y flauta y con la inauguración de la Exposición Internacional de Medallas de Cofradías y Hermandades de la Vera Cruz, que podrá visitarse en la misma iglesia hasta el 14 de marzo.

El III Pregón Juvenil de la Semana Santa de Gijón: en imágenes / Ángel González / Ángel González

Para el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Gijón, Ignacio Alvargonzález, el pregón fue “magnífico” y “una lección de coherencia y fe” de un joven que “transmite entusiasmo” desde su llegada al mundo cofrade. También agradeció su papel para “revitalizar el protagonismo creciente de los jóvenes”, que llegan con “empuje”. Después, Alvargonzález descubrió el cartel junto a representantes de las tres cofradías gijonesas, mostrando también la obra original en la que se basa. La autora explicó que buscaba “proyectar energía y atraer la atención visual con la expresividad de los colores”. En la composición aparece un atardecer tras la Virgen y Cristo, símbolo del final del sufrimiento y el inicio de una etapa de esperanza.

En cuanto al pregón juvenil, la cofrade de la Cofradía del Niño del Remedio y pregonera juvenil de 2025, Leire Mallo, presentó a Fernández-Peña. El joven estructuró su discurso huyendo de formalismos para centrarse en su “historia” personal con la Semana Santa. Relató cómo pasó de verla desde la acera como espectador a vivirla desde dentro. Recordó su infancia y los viajes familiares a León, Zamora y Segovia, donde el silencio de las procesiones le “impactó profundamente”. Finalmente, un Domingo de Ramos en Gijón decidió dar el paso y salir en procesión.

El 2017, año de compromiso cofrade

El pregonero situó 2017 como el momento clave de su vida cofrade. Ese año ingresó en la Hermandad de la Santa Misericordia, pero también fue cuando su madre sufrió una enfermedad grave. Contó cómo se acercó a la Virgen para pedir por su recuperación. “Gracias a Dios, mi madre pudo salir adelante”, recordó, señalando que cada mirada a la imagen le recuerda “ese pequeño milagro y la fuerza de la fe”. A partir de entonces, su compromiso cofrade creció. Su padre y su hermano se unieron a la tradición familiar. También habló de su experiencia en la Hermandad de la Vera Cruz, donde desde 2023 le apodan “el infiltrado”. Allí describió los ensayos de los viernes de Cuaresma, en los que subir al paso y sentir el peso junto a los porteadores simboliza la devoción compartida.

Uno de los momentos más sinceros del pregón llegó al recordar la pandemia de 2020 y 2021. Miguel confesó que al principio no entendía por qué las imágenes no podían salir a la calle, pero aquel parón le enseñó que la Semana Santa no depende solo de las procesiones. “Entendí que la Semana Santa no se vive solo en las calles, sino en el corazón”, afirmó. El pregonero también puso en valor el trabajo de los jóvenes de la Cofradía del Niño del Remedio, como la creación de un belén con materiales reciclados, las visitas a residencias de ancianos para cantar villancicos o la organización del pregón juvenil, pionero en Asturias. Como coordinador de la cofradía, subrayó que los niños son la garantía del futuro de la tradición.

"Proponer ideas nuevas"

En el tramo final lanzó un mensaje directo a los responsables de las hermandades: “A los hermanos mayores os quiero pedir algo: que confiéis en nosotros”. Reclamó espacio para "aprender, equivocarse y proponer ideas nuevas", insistiendo en que los jóvenes no quieren romper las tradiciones, sino "cuidarlas". “Si caminamos juntos, nada puede parar a la Semana Santa de Gijón”, afirmó.

Para cerrar su intervención, ofreció una guía personal de cómo se vive la Semana Santa en la ciudad, desde el Besamanos a la Dolorosa del Viernes de Dolores hasta el Encuentro del Domingo de Resurrección. Definió el Jueves Santo como el día grande de su hermandad, con el Vía Crucis del Cristo de la Misericordia. También tuvo palabras para el pregón literario, que este año leerá el director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez. “Pregonar no es solo hablar bonito; es sentir lo que se dice y entender lo que significa esta semana para Gijón”, señaló.

Su reflexión final fue una llamada a la coherencia: “Ser cristiano no es una etiqueta, ni una medalla, ni una túnica planchada. Es perdonar y servir sin buscar aplauso”. Con un agradecimiento a amigos y familiares y un “¡Viva Gijón!”, cerró un pregón que marca el inicio de los actos oficiales.

Tras el discurso, la música de Yolanda Calvo (piano) y Delia G. Aranda (flauta) puso el broche final a la tarde, en la que también se inauguró la exposición de insignias de la Vera Cruz. La muestra, itinerante, ha pasado por 86 ciudades y reúne más de 650 emblemas y piezas de cofradías de 23 países, que podrán visitarse hasta el 14 de marzo, de 18.00 a 21.00 horas.