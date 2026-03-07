Tributo a los "Dire Straits" en el Gijón Arena

La mítica banda norteamericana "Dire Straits" pisó Gijón por última vez en 1992, poco antes de su disolución, y ofreció un espectáculo que aún muchos recuerdan y tienen grabado en sus tímpanos. Este viernes, el grupo tributo "Great Straits" hizo honor a ese épico recital en el Gijón Arena, con un concierto donde sonaron todos los clásicos de la formación liderada por el carismático guitarrista Mark Knopfler.