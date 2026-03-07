Tributo a los "Dire Straits" en el Gijón Arena
La mítica banda norteamericana "Dire Straits" pisó Gijón por última vez en 1992, poco antes de su disolución, y ofreció un espectáculo que aún muchos recuerdan y tienen grabado en sus tímpanos. Este viernes, el grupo tributo "Great Straits" hizo honor a ese épico recital en el Gijón Arena, con un concierto donde sonaron todos los clásicos de la formación liderada por el carismático guitarrista Mark Knopfler.
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una conocida firma de moda española abrirá en el local que dejó libre Amancio Ortega en la calle Corrida de Gijón
- Juan José Ballesta, actor: 'No hay dos Parkinson iguales; es una enfermedad tan compleja que resulta superdifícil de explicar
- Gijón lanza un plan de aparcamientos que sumará más de 650 plazas en varios puntos de la ciudad