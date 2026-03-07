Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Tributo a los "Dire Straits" en el Gijón Arena

Tributo a los "Dire Straits" en el Gijón Arena

Tributo a los "Dire Straits" en el Gijón Arena

Ver galería

Un momento del recital. / Luisma Murias

La mítica banda norteamericana "Dire Straits" pisó Gijón por última vez en 1992, poco antes de su disolución, y ofreció un espectáculo que aún muchos recuerdan y tienen grabado en sus tímpanos. Este viernes, el grupo tributo "Great Straits" hizo honor a ese épico recital en el Gijón Arena, con un concierto donde sonaron todos los clásicos de la formación liderada por el carismático guitarrista Mark Knopfler.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents