El Ayuntamiento de Gijón y los clubes Llano 2000 y Arenal acuerdan sustituir el césped de sus campos

Como cada sábado, en El Tragamón y en la avenida de Roces ayer se respiraba mucho fútbol. Sin embargo, una vez más la ilusión volvió a ir de la mano de la preocupación de los directivos del Llano 2000 y del Club Deportivo Arenal, que veían cómo en sus terrenos de juego se generaban grandes charcos y se levantaba el caucho a medida que se intensificaba la lluvia sobre la ciudad. Por fortuna para ambos clubes, en apenas unas semanas esos problemas quedarán a un lado cuando se lleven a cabo los trabajos para cambiar sus terrenos de juego. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, desde la concejalía de Deportes esperan que en mayo puedan estar listos los nuevos tapetes de unos clubes que ya ven la luz al final del túnel. "Ha habido que remar mucho para conseguirlo", afirmaron ayer los presidentes del Llano 2000 y el Arenal, Marcelino Álvarez y Víctor Manuel Martínez.

Héctor Coro, Daniel Suárez, José Luis Ampudia y Víctor Manuel Martínez, en el campo de fútbol 8 del Arenal. / .

La previsión del Patronato Deportivo Municipal es que las tareas para cambiar el césped artificial del campo de fútbol 11 del Llano 2000 y de fútbol 8 del Arenal empiecen en abril, con el objetivo de que en mayo estén listos. El material de los nuevos terrenos de juego será césped artificial de caucho. El proyecto se encuentra en fase de adjudicación y está previsto que el contrato alcance los 600.000 euros. Tras los trabajos de los próximos meses quedará pendiente el cambio de césped en el campo de fútbol 11 del Arenal y el de fútbol 8 del Llano 2000.

La decisión de empezar por el campo de fútbol 11 del Llano 2000 y de fútbol 8 del Arenal surge tras un acuerdo entre ambos clubes y el Ayuntamiento, debido a que los tapetes del Llano 2000 se instalaron unos meses antes que los del Arenal. Ambos clubes estrenaron esos campos en 2010.

Héctor Coro y Víctor Manuel Martínez, mostrando los contenedores donde han almacenado el caucho que se desprendía de los terrenos de juego de El Tragamón. | FERNANDO RODRÍGUEZ / .

Apenas un año antes, Víctor Manuel Martínez comenzó su andadura como presidente del Arenal, un club que ahora se encuentra en pleno proceso electoral tras la decisión de "Vitorín" de dejar el cargo. "He estado 17 años al frente del club y este césped cumpliría 16 años en septiembre", señaló Martínez, que incidió en que "la durabilidad de estos campos está entre 10 y 12 años". "Está totalmente agotado. Hemos intentado hacer todo tipo de mantenimientos preventivos tanto nosotros como una empresa especializada, pero ya nos decían que estábamos tirando el dinero porque solo estábamos peinando hilo verde", desarrolló Martínez, al tiempo que mostraba dos contenedores de gran tamaño en los que ha ido depositando el caucho que desprenden los campos de fútbol del Arenal, un club con 370 jugadores repartidos entre 23 equipos federados.

Tras conocer los plazos marcados para la sustitución del césped artificial del campo de fútbol 8, Martínez expresó que "estamos encantados de que esto haya avanzado porque necesitamos que se culmine de una vez por todas". "Es algo que me ha causado muchos quebraderos de cabeza y desencuentros. Estoy deseando ver aquí a las máquinas cambiándolo. Por lo que más ilusión me hace es por dejar de temer lesiones en los niños. Solo el año pasado tuvimos ocho lesiones graves de rodilla", aseveró el presidente saliente del Arenal, que subrayó que "desde el año 2023 hemos estado peleando y no se llegó a conseguir".

Ese partido tan importante lo han jugado en equipo el Arenal y el Llano 2000. El presidente del Llano 2000, Marcelino Álvarez, definió a los plazos para el cambio del césped de fútbol 11 como "un respiro". "Lo necesitábamos. Ojalá se haga cuanto antes y podamos tenerlo listo antes de verano", comentó el dirigente, quien apuntó que "tendremos que irnos a otros terrenos a jugar mientras lo sustituyen, pero merecerá la pena". En ese sentido, puntualizó que "nos estamos jugando el ascenso a División de Honor en la categoría juvenil y será mejor poder estar en unas instalaciones dignas aunque no sean las nuestras".

Al igual que Martínez, el presidente del Llano 2000 remarcó que "esta situación ha generado que hayamos estado muy quemados". "No podíamos entrenar ni jugar en muchas ocasiones porque o se suspendían o estábamos en una especie de piscina. Nos daba miedo que se siguieran lesionando chavales", culminó el presidente de un club en cuyo terreno de juego también se tendrá que acometer la reparación de la base del campo.