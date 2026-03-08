Los bomberos de Gijón celebran San Juan de Dios y premian a los profesionales jubilados: "Os deseamos lo mejor"
En el encuentro estuvo la alcaldesa, Carmen Moriyón
Los componentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento se reunieron este domingo para celebrar San Juan de Dios, el patrón de los bomberos.
El encuentro también sirvió para premiar a los miembros del cuerpo que se han jubilado recientemente. La alcaldesa, Carmen Moriyón, acudió a la cita y reconoció "la entrega y el trabajo de los bomberos al servicio de la seguridad de Gijón".
Además, la regidora destacó la labor realizada por los profesionales ya jubilados. "Gracias por tantos años de servicio. Os deseamos lo mejor en esta nueva etapa", expresó Moriyón.
