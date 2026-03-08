Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Los bomberos de Gijón celebran San Juan de Dios y premian a los profesionales jubilados: "Os deseamos lo mejor"

En el encuentro estuvo la alcaldesa, Carmen Moriyón

Los asistentes al encuentro.

Los asistentes al encuentro.

Nico Martínez

Los componentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento se reunieron este domingo para celebrar San Juan de Dios, el patrón de los bomberos.

El encuentro también sirvió para premiar a los miembros del cuerpo que se han jubilado recientemente. La alcaldesa, Carmen Moriyón, acudió a la cita y reconoció "la entrega y el trabajo de los bomberos al servicio de la seguridad de Gijón".

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Además, la regidora destacó la labor realizada por los profesionales ya jubilados. "Gracias por tantos años de servicio. Os deseamos lo mejor en esta nueva etapa", expresó Moriyón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  3. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  4. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  5. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  6. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
  7. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
  8. El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía

Laura Santos, dramaturga y actriz, ganadora en Feten: "Llegué a Gijón sin que me conociera nadie y la feria me dio dos años de trabajo ininterrumpido"

Laura Santos, dramaturga y actriz, ganadora en Feten: "Llegué a Gijón sin que me conociera nadie y la feria me dio dos años de trabajo ininterrumpido"

La Feria de Stocks de Gijón cierra su última edición con 7.664 visitantes

La Feria de Stocks de Gijón cierra su última edición con 7.664 visitantes

Los bomberos de Gijón celebran San Juan de Dios y premian a los profesionales jubilados: "Os deseamos lo mejor"

Los bomberos de Gijón celebran San Juan de Dios y premian a los profesionales jubilados: "Os deseamos lo mejor"

Robin Walker reflexiona en Gijón sobre su "aventura" en el Himalaya indio: "Conocí la naturaleza en su estado más puro"

Robin Walker reflexiona en Gijón sobre su "aventura" en el Himalaya indio: "Conocí la naturaleza en su estado más puro"

El Gijón Arena baila al ritmo de K-Pop

El Gijón Arena baila al ritmo de K-Pop

La obra «Nüshu» sorprende en el Jovellanos

La obra «Nüshu» sorprende en el Jovellanos

La mayor exposición internacional de las hermandades de la Vera Cruz ya se luce en Gijón: "Es impresionante"

La mayor exposición internacional de las hermandades de la Vera Cruz ya se luce en Gijón: "Es impresionante"

Gijón se vuelca con el traslado de la Piedad desde la iglesia de San José a San Pedro: "Ojalá haga este sol en Semana Santa"

Gijón se vuelca con el traslado de la Piedad desde la iglesia de San José a San Pedro: "Ojalá haga este sol en Semana Santa"
Tracking Pixel Contents