Crónicas gijonesas: El salón Eslava y el Casino

En agosto de 1881 se inauguró el Ateneo-Casino Obrero Gijón. La primera sede del Ateneo estuvo en la calle de Linares Rivas entonces calle del Rastro. Por cierto, el nombre de la calle del Rastro no era porque hubiera allí un mercado callejero sino porque muy cerca estaba el matadero y el suelo de la zona estaba lleno de "rastros" de sangre de las reses. En Madrid pasó lo mismo, en la plaza de Cascorro estaba el matadero con esas manchas de sangre en el suelo. Con ese "rastro" de sangre.

Antes de la fundación del Ateneo teníamos el Casino de Gijón, el teatro-circo Campos Elíseos, el teatro Jovellanos en la calle Jovellanos y algunas salas de baile. Apuntamos algo sobre una sala de baile en aquel Gijón de inicios de la década de 1880: la sala Eslava. En la calle del Rastro —luego de Linares Rivas— estaba la sala Eslava antes de que en la misma calle abriese sus puertas el Ateneo Obrero. A finales de 1881 en la sala Eslava se reunía el Centro de Instrucción Republicana, una temprana escisión del Ateneo-Casino Obrero liderada por Apolinar Menéndez Acebal. Pero sobre todo el Eslava era salón de baile.

Pachín de Melás en un artículo en "La Prensa" del 9 de febrero de 1932 sitúa al salón Eslava "en una casa que hace esquina en la calle de Linares Rivas frente a la imprenta La Industria donde estableció después su gran salón exposición el que fue activo y querido industrial don Benigno Piquero". Es decir, cerca de la plaza de los Cuatro Cantones ahora de Italia.

El Salón Eslava tuvo actividad como tal sala de baile entre 1880 y 1883, y en ella intervenía habitualmente la orquesta de cuerda La Nocturna.

Como "elegante salón de baile" lo describe la prensa local y en 1880 era la sede de la sociedad lírica La Aurora. En la sala Eslava los bailes empezaban a las siete de la tarde si no llovía; si llovía empezaban a las cuatro al no ser posible los clásicos paseos por la cercana calle Corrida. En diciembre de 1882 la sala adquirió un "piano de manubrio con treinta piezas bailables que hace poco llegó del extranjero para servicio de la empresa", y en la noche de fin de año el baile se anunciaba hasta la madrugada de 1883.

En esos años había bailes en los Campos Elíseos pero allí terminaban antes al estar más alejado del centro de Gijón. En el Eslava los bailes duraban hasta más tarde, hasta la madrugada. Por ejemplo el 9 de octubre de 1880 se anunciaba en la prensa un baile-concierto en la Sala Eslava, con la orquesta La Nocturna, que daba comienzo a las nueve de la noche "durando hasta el amanecer".

Muy cerca del Eslava, en el final de la calle Trinidad —en el edificio que luego fue el hotel Saboya— funcionaba, con bailes también, el Casino de Gijón. El Casino de Gijón estuvo activo desde 1842 hasta 1931. En parte de los bajos del edificio estaban establecimientos como el Bazar Piquero y el café Suizo. En el piso principal estaba el Casino de Gijón y el resto del edificio era el Hotel Iberia.

Joaquín Alonso Bonet en sus "Pequeñas historias de Gijón" nos informa que antes del edificio donde estuvo el Casino estaba allí la Casa del Cabu de Serenos (seguramente ese es el origen del nombre de cercana calle La Casilla) y que un incendio la había destruido, "en el mismo lugar se levantó muy pronto el edificio que sería para hotel, bazar, café y casino".

Alonso Bonet comenta que los gijoneses llamaban al Casino "El Casinón", que había dos grandes salas una roja que era la mayor y otra amarilla, "más pequeña donde los socios tomaban el té". Los hombres promotores del Casino fueron, entre otros, Álvaro Armada Valdés (conde de Revillagigedo), Casimiro Domínguez Gil y José María Rato. Hablamos del Casino de Gijón como un centro social, tipo el clásico casino decimonónico. Casi noventa años duró la actividad del Casino con bailes, juegos de mesa tipo billar y ajedrez, y esas dos salas para tertulias de los socios que estos llamaban "Congreso" y "Senado", esta última para conversaciones de los socios de más edad.

Las actividades del Casino de Gijón fueron muchas, desde su fundación hasta su cierre en 1931. En la última directiva del Casino de Gijón, elegida el 7 de enero de 1930, vemos que Antonio González-Aller y Acebal era el presidente y Saturnino Villaverde Lavandera, ingeniero de la Junta de Obras del Puerto, el vicepresidente.Reproducimos un anuncio publicado en el diario "La Prensa" del 7 de abril de 1933. Los restos del Casino en venta pública, en almoneda.

"Almoneda procedente del Casino de Gijón. Valiosos cuadros de Álvarez Sala, Martínez Abades, Lavilla, Truan; cornucopias doradas y nogal; juegos de reloj y candelabros bronce y Sevres, chimenea tallada con estufa de gas: piano colín Bluthnor para conciertos; espejos librería, biombo, sillas cuero, mesa nogal 4,35 metros por 1,25; paragüeros, divanes a diez pesetas metro, lámparas bronce, relojes pared. Últimos días, precios de verdadera ocasión. José las Clotas 5, bajo. Horas: 10 a 1 y 3 a 7".

