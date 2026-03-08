La Feria de Stocks de Gijón cierra su última edición con 7.664 visitantes

Marcaron una cifra, la consiguieron y la rebasaron. La Feria de Stocks del Comercio de Gijón cerró este domingo su 48ª edición con un registro de 7.664 visitantes, lo cual, según afirma la organización, consolida al evento como "de las citas comerciales más esperadas del calendario regional". Estos números superan por más de quinientas personas la cifra estimada de tiques que la presidenta del colectivo, Sara Menéndez, estimó en la inauguración del acontecimiento de artículos "outlet", donde se aventuró a marcar el listón en las 7.000 entradas.

Durante el fin de semana, más de 70 stands de comercios de Asturias ofrecieron una amplia variedad de productos de moda, calzado, deporte, hogar y complementos, con artículos de la misma calidad que "se pueden encontrar en tienda durante la temporada", pero con descuentos especiales de fin de campaña; unas oferta que son uno de los grandes ganchos de la feria y que, en muchas ocasiones, pueden significar un 50 por ciento de ahorro respecto al precio en etiqueta.

A su vez, la cita celebrada en el Pabellón Central de la Feria de Muestras de Asturias ofreció a los clientes la garantía de recorrer los stands "con tranquilidad, comparar productos y recibir el asesoramiento directo de los propios profesionales" durante el sábado y el domingo, días 7 y 8 de marzo, respectivamente.

Desde la alianza comerciante regional, agradecen "especialmente el compromiso, la profesionalidad y la implicación de los participantes, que con su trabajo han contribuido a mantener el atractivo y la vitalidad de esta feria, consolidándola como un espacio de encuentro entre el público y el comercio local". De igual forma, la organización hace lo propio con la respuesta del público, que "una vez más ha respaldado esta iniciativa". El organismo tampoco olvida la colaboración institucional del Ayuntamiento de Gijón, la Dirección General de Comercio del Principado de Asturias y la Cámara de Comercio de Gijón.