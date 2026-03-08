El Gijón Arena baila al ritmo de K-Pop
El Gijón Arena se convirtió en una fiesta en la tarde de este domingo con la función del espectáculo «Las Guardianas del Ritmo», de «Idols, La Revolución del K-Pop». Los intérpretes hicieron que los niños y niñas incluso se levantasen de sus asientos para bailar sin parar. En la imagen, las cantantes protagonistas, en un instante de la actuación.
