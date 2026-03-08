Gijón valora nuevas ubicaciones para carpas deportivas ante la alta demanda de instalaciones y el aumento de la actividad

A raíz de la necesidad imperante de habilitar nuevos equipamientos deportivos para aliviar la saturación de pabellones y complejos, tal y como defendían numerosos clubes de Gijón, el Patronato Deportivo Municipal inauguró esta semana una carpa cubierta en el complejo deportivo Llano-Contrueces en la que ya han entrenado cientos de niños. Teniendo en cuenta las primeras sensaciones, que han resultado "positivas", desde el Patronato ya están estudiando la posibilidad de reproducir ese tipo de instalaciones en otros puntos de la ciudad. "Es una solución ágil y económicamente viable. En otras ciudades les ha venido bien porque facilita mucho los procesos", argumenta el director del Patronato Deportivo Municipal, Pablo Blanco.

Gijón cuenta con nueve pabellones, seis piscinas, dos campos de golf, nueve campos de fútbol, patinódromo y un largo etcétera de instalaciones deportivas. A pesar de esa variedad, el incremento de la actividad deportiva de los ciudadanos y el aumento del número de clubes y asociaciones ha conllevado que esos equipamientos estén "saturados" tanto de lunes a viernes como cuando llega el fin de semana. "Nos vemos obligados a hacer encaje de bolillo para encajar entrenamientos y partidos, que cada vez hay más. Los índices de práctica deportiva en la ciudad son muy altos", desarrolla Blanco, que reivindica a este tipo de carpas como "un buen recurso" para descongestionar el resto de espacios.

En total, Blanco cifra en un centenar de entidades entre clubes y asociaciones vinculadas con la práctica deportiva. Eso conlleva que durante los fines de semana haya "más de 100 partidos de categorías base". De esa cantidad, el director del Patronato subraya que el baloncesto es el deporte que más se ha disparado tras la pandemia. Precisamente, la nueva instalación de El Llano, que cuenta con una inversión cercana a los 200.000 euros, permite ampliar horarios para el deporte de la canasta, bádminton y voleibol. "Hay fines de semana que llega a haber 50 partidos de baloncesto en la ciudad, que es una cifra altísima", apunta Blanco.

Desde el Patronato entienden como "una gran noticia" que la ciudad sea "tan activa" a la hora de practicar deportes. Una de las zonas en las que hay mayor cantidad de clubes es el oeste de Gijón. En La Calzada, están previstas la ampliación del complejo deportivo y la creación del nuevo pabellón, que resultarán claves para mejorar los problemas que encuentran a diario las entidades de la zona oeste para poder desarrollar su actividad. Por el momento, desde el Patronato Deportivo Municipal ya les han ofrecido a esos clubes que hagan uso de la carpa de El Llano, al igual que a otros cuyas instalaciones habituales estén ya excesivamente cargadas. "A los que la han usado les está convenciendo", afirma el director del Patronato.

Allí, además, se está estudiando la posibilidad de que puedan acceder los ciudadanos que quieran practicar esas modalidades mediante reserva previa. "En las otras instalaciones hay muchísima demanda y esto puede servir de desahogo por las mañanas y durante los fines de semana al no haber partidos por la falta de grada", agrega Blanco.

En el Patronato Deportivo ya se tiene en mente la posibilidad de sumar nuevas carpas como la de El Llano, que ocupa el espacio de una antigua pista de tenis que no se rehabilitó en su momento. "Dan oxígeno al resto de espacios. Si la de El Llano sigue dando buenas sensaciones se valorará dónde se pueden ubicar", remarca Blanco. Al margen de los ya citados, otros puntos en los que se ganará espacio para los deportes próximamente son las pistas de la Laboral o las ya tramitadas pistas polideportivas de Los Pericones y de Roces, cuyas inversiones se elevan a 250.000 y 333.333 euros, respectivamente.