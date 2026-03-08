Gijón se vuelca con el traslado de la Piedad desde la iglesia de San José a San Pedro: "Ojalá haga este sol en Semana Santa"
"Esta procesión ya se ha convertido en una tradición", celebran los componentes de las hermandades de la ciudad
La Piedad ya aguarda hasta el Viernes Santo en la iglesia de San Pedro. Bajo un espléndido sol y con los termómetros llegando a superar los 15 grados, las cofradías de Gijón realizaron por cuarto año consecutivo el traslado de esta imagen de la Hermandad de la Vera Cruz desde la parroquia de San José hasta el templo de la explanada del Campo Valdés. "Da gusto poder procesionar con este buen tiempo. Ojalá sea una premonición y haga este sol en Semana Santa", expresó el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Ignacio Alvargonzález.
Las agradables condiciones ayudaron a que antes de las cinco de la tarde ya hubiera fieles que esperaban la salida de la procesión en San José. De forma puntual, los participantes en el traslado comenzaron a tomar posición en la calle Álvarez Garaya mientras se empezaba a vislumbrar el paso de la Piedad. La Virgen, que lucía manto azul con detalles dorados, estaba rodeada de cristantemos, antirrhinums, rosas ramificadas, claveles e iris. Todavía le faltaba un último detalle. Al tiempo que los integrantes de la agrupación musical ovetense Sagrado Corazón de Oviedo tocaban el himno nacional, el pequeño de 7 años Santiago Grisales colocó una rosa junto al resto de flores. "Es un día especial para la familia. Teníamos muchas ganas", señaló su padre, Gustavo, quien le prestó ayuda al niño cogiéndolo en brazos.
Tras esos emotivos instantes dio comienzo una procesión en la que participaron integrantes de todas las cofradías de Gloria y hermandades penitenciales de la ciudad. Los encargados de portear el paso de 6 metros de largo en el que se encontraba la Piedad fueron 22 cofrades de la Vera Cruz, liderados en todo momento por Patricia Menéndez, jefa de pasos de la hermandad.
La solemne procesión conquistó a los numerosos gijoneses y visitantes que acompañaron un recorrido que pasó por Álvarez Garaya, la plaza del Carmen, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban, los Jardines de la Reina, la plaza del Marqués, la plaza Mayor y el Campo Valdés.
Las cofradías finalizaron la procesión con buenas sensaciones. "Este traslado ya se ha convertido en una tradición. Viene muy bien para ambientar las semanas previas a la fiesta cristiana. Se ve que la gente está con ganas de procesiones", remarcó Alvargonzález. La Piedad ya se encuentra en San Pedro, desde donde saldrá el Viernes Santo con motivo del Entierro de Cristo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía