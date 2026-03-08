El Hospital gijonés de Cabueñes, modelo en el uso responsable de antibióticos... ante la creciente amenaza de la resistencia bacteriana

El Hospital Universitario de Cabueñes, modelo en el uso responsable de los antibióticos. El equipo PROA (Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos) ha recibido una certificación por parte del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, un galardón que confirma que el principal complejo sanitario gijonés va en la buena senda en un ámbito, el de los antibióticos, que genera preocupación por el fenómeno de la resistencia a los mismos. "Es un problema mundial; la mortalidad asociada a ella es brutal", apuntan los integrantes del equipo, formado en 2023.

Mejorar el resultado de los enfermos bajo tratamientos antimicrobianos –y minimizar los efectos secundarios– o reducir la aparición de gérmenes resistentes a antibióticos, las estancias hospitalarias o las toxicidades son algunos de los propósitos del grupo, que pretende impulsar intervenciones costoeficaces y mitigar el consumo de antibióticos. "Cada día revisamos todos los antimicrobianos del hospital, sobre todo los de uso más específico, buscando alternativas para ahorrar su prescripción", señala Carlos Álvarez, de la especialidad de Medicina Intensiva, a la que también pertenece Débora Fernández. Completan el equipo PROA Jesús Toranzo y Paula García, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas; Maite Fernández y Sonia Tembrás, de Farmacia; y Rubén Tato, de Microbiología.

El equipo, de carácter multidisciplinar, celebra la distinción. "Es un reconocimiento de que estamos haciendo las cosas bien y de que sirven para algo", indica Paula García. El grupo se esmera en asegurarse de que el tratamiento antibiótico que reciben los enfermos sea "el óptimo". Los miembros llevan un "busca" para estar en permanente contacto con distintos servicios médicos de Cabueñes y centros de salud. Hay reuniones con el área de Traumatología para evaluar las infecciones protésicas y también una gran coordinación con Cirugía Vascular, Cirugía General, Ginecología o Urología.

"Intentamos usar antibióticos de menos espectro siempre que sea posible para dirigir más el tratamiento y disminuir las toxicidades", subraya Jesús Toranzo. Las labores se centran en aquellos antibióticos "que tienen mayor impacto en la ecología del enfermo", sostiene Carlos Álvarez. Paula García va al meollo del asunto. "El objetivo es que el paciente tenga el antibiótico adecuado a la infección", afirma García, que aboga por "dar voz" a la problemática de las resistencias bacterianas, que no es precisamente nueva. Los expertos llevan alertando mucho tiempo. "Hay más de un millón de muertes directas en el mundo provocadas por gérmenes multirresistentes", agrega Carlos Álvarez. Y la previsión para las próximas décadas no es nada halagüeña.

"Complicaciones hospitalarias o ingresos prolongados"

Una mala gestión de la dosis de antibióticos puede tener graves consecuencias. "Las bacterias se hacen resistentes y pueden aparecer complicaciones hospitalarias, ingresos prolongados...", desarrolla Paula García. "La idea es que el paciente no esté ni infra ni sobretratado", resume Jesús Toranzo. La ciudadanía, en ese sentido, debe concienciarse. "Se hace un mal uso y un abuso de los antibióticos", lamenta Maite Fernández.

Noticias relacionadas

A nivel intrahospitalario, además, hay labores formativas para recomendar a quienes prescriben estas sustancias químicas su mejor uso. Siempre tomando como base las evidencias científicas. "Estamos en una crisis antibiótica y si seguimos por este camino vamos a quedarnos sin opciones", sentencia Carlos Álvarez. El certificado otorgado al equipo PROA de Cabueñes representa un acicate. "Tenemos un respaldo total por parte de la gerencia y la dirección médica; esto nos ayuda y empuja a mejorar y progresar en esta actividad", reivindica Carlos Álvarez.