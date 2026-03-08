Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local en Gijón: "Pronto cerraremos la compra de 462 metros más en Naval Azul"

Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985), portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, adelanta que pronto se formalizará la compra de unas fincas en Naval Azul, hasta ahora en manos de propietarios privados, como cierre a una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. Señala también que el gobierno apoya que bajo las vías del Arbeyal se haga un nuevo paso peatonal y confirma que la ampliación del Botánico dará un espacio al equipo científico y a asociaciones.

¿Qué supone la firma del convenio para derribar Carlos Marx?

Desde el Ayuntamiento ya habíamos hecho los deberes. Estábamos esperando que desde el Ministerio se diera el visto bueno. En cuanto lo hemos recibido, lo hemos incluido en la Junta de Gobierno y esperamos que el resto de administraciones tengan la misma agilidad.

¿No hay cambios en el proyecto adelantado hace un año?

No, el convenio que se envió es exactamente igual que el borrador de entonces salvo tres cuestiones de forma. Es un proyecto de 50 millones y la primera gran inversión de plan vías con carácter de permanencia.

En los documentos para aprobar ese convenio figura que el Ayuntamiento tramita un expediente en el entorno. ¿A qué se refiere?

El ámbito urbanístico donde se incluye Carlos Marx en superficie incluye dos parcelas municipales para la construcción de vivienda protegida. Esto sí es una novedad. Ahí salen unas 300 viviendas protegidas.

¿Y la novedad cuál es?

Hasta que no estuviese definido por dónde pasaba el vial, no sabíamos cómo iban a quedar esas parcelas. Desde hace unos meses veníamos trabajando en esto y ahora ya podemos abordar el estudio detalle.

Con estos contactos con Adif por el convenio, ¿se habló de la redacción del proyecto de la intermodal?

No nos consta ninguna novedad.

¿Y respecto al posible paso inferior en el Arbeyal? ¿Se ha aclarado ya la confusión de estas últimas semanas respecto a esta propuesta?

Hemos reclamado toda la documentación posible. Desconocemos por qué desde Adif se contactó con la concejalía de Turismo y de Economía (con la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa) y no con Alcaldía, Obras Públicas o Urbanismo. Pero, bueno, lo que se ha hecho, y ya lo hemos hablado con la Vicealcaldesa, es que hay que reclamar información. Una cuestión tan importante no se puede despachar con una conversación; nos tienen que enviar documentos que podamos analizar.

¿Se ve necesario, en cualquier caso, crear un paso inferior nuevo?

El estado actual, evidentemente, no es el mejor. Poner una valla y pretender que la gente vuele, tampoco. Que haya un paso que permita cruzar las vías, ya que seguimos teniendo la ciudad partida en dos, es lo mínimo.

¿Cómo avanza la redacción del plan de Naval Azul?

El Principado nos ha requerido algún cambio en el documento inicial que ya se ha implementado y lo hemos vuelto a presentar. Esperamos que este año pueda recibirse la aprobación del plan como tal y que cuanto antes estemos urbanizando. También hay otra novedad: pronto cerraremos la compra de algunas parcelas nuevas del ámbito.

¿Las de Mariano Pola?

Sí. Además de la parcela que el Ayuntamiento adquirió al Puerto y de los terrenos de Pymar, vimos que había otras parcelas pequeñas, de propietarios privados, y hemos contactado con ellos para que el porcentaje del ámbito en manos del Ayuntamiento sea el máximo posible.

¿Cuánto ocupan las fincas?

Son 462 metros cuadrados, el 0,75 por ciento del ámbito.

¿Avanzan en plazo las obras de la playa verde?

Para Foro este proyecto no es uno más: deviene de un plan general que nosotros trabajamos y en el que dibujamos una playa verde que, ahora, tenemos la responsabilidad de ejecutar y abrir al público. Creo que se ha hecho como tenía que ser, priorizando hacerlo bien antes que hacerlo rápido. Abriremos el espacio en verano tras la primera fase de adecuación. El próximo jueves vamos a tener una reunión técnica con todas las concejalías implicadas para ver qué ideas de los proyectos del concurso se incorporan. El proyecto ganador, el de Eloy Calvo, es el que nos está inspirando con carácter general, pero faltan por decidir elementos.

¿Cuánto habrá que esperar para la cesión de espacios deportivos del Puerto en Jove?

Nos hemos reunido con el Puerto y les hemos trasladado las opciones. El resumen es que hay que tramitar un plan especial, que debe aprobar el Ayuntamiento, pero a instancias de la propiedad. Los terrenos deportivos no figuran en la ficha y sin un plan especial el Ayuntamiento solo podría hacer inversiones mínimas, y el ámbito requiere de una inversión importante. También se detectó que la ficha urbanística quizás no está bien redactada, según los técnicos, así que quizás haya que modificar el plan y la ficha. Lo tendrá que estudiar el Puerto, en cualquier caso, y nosotros les acompañaremos y ayudaremos en lo que sea necesario.

¿Del plan de accesos a El Musel les han comunicado algo?

Nada. Y no vamos a caer en los intentos de engaño.

¿Habla de regular Príncipe de Asturias?

Claro. Porque incluso si pudiésemos regular de manera permanente una vía estatal, y no podemos, pero incluso si fuese ese el caso estaríamos asumiendo un engaño: que el problema (del tráfico pesado en La Calzada) no necesita otra actuación. El problema de los camiones no se soluciona simplemente impidiendo su paso. Aquí lo que hubo fue un engaño electoral de una solución (el vial de Jove) del que no se saben alternativas.

¿Cómo van las ayudas a fachadas?

Quedan unos nueve millones en ayudas pendientes. Estamos ultimando las primeras modificaciones (presupuestarias) del ejercicio con cargo a remanentes y en la primera vamos a incluir una cantidad importante para reducir esta cantidad pendiente. No puedo decir un importe exacto porque aún no lo tengo.

¿Y se baraja lanzar otra convocatoria o es pronto?

En el pasado, con un gobierno de Foro, se amplió el abanico para rehabilitar fachadas y se impulsaron los barrios degradados. Cuando finalicen ambos proyectos tocará hacer un replanteamiento, pero a lo mejor las acciones en el futuro deben ir más orientadas a que quien no tenga vivienda pueda acceder a una. Si pudiésemos estar a todo lo haríamos, pero las limitaciones presupuestarias nos obligan a fijar prioridades.

Sobre vivienda, ¿cómo avanzan las relaciones con el Principado para cederles suelo y para que se actualice el módulo de vivienda que impulse el Plan Llave?

Hubo un encuentro hace poco y nuestra voluntad es la de colaborar, pero ha de ser bidireccional. Si el Principado quiere suelo en Gijón para construir unas pocas viviendas, nosotros no tenemos problema, pero nuestros planes de construcción son más ambiciosos, queremos construir centenares, y para ello necesitamos la ayuda del Principado, que es quien recibe decenas de millones del Ministerio para este tipo de políticas.

¿Cuál será el siguiente paso con las zonas tensionadas?

Hemos alegado sobre las cuestiones que nos generan dudas. En cualquier caso, si esa declaración prospera, el único planteamiento válido es que las medidas sean consensuadas con el Ayuntamiento. Y el Principado ha dicho que así será.

¿Cómo avanzan los proyectos para convertir bajos en viviendas?

Se están informando de manera correcta sobre todos los proyectos que se presentan. El Ayuntamiento no prohíbe que se hagan viviendas en bajos; solo aplica la normativa vigente. Y no todos los bajos pueden ser una vivienda, así que estamos haciendo un estudio profundo sobre esto. Cuando se redactó el PGO esta modalidad apenas existía. Apostamos por que locales que lleven décadas sin uso puedan dar servicio como viviendas y que, a la vez, los ejes comerciales no alberguen este tipo de cambios. Toca hacer una regulación detallada.

¿Cuándo se cerrará la compra de Flex?

Nos hemos dado de plazo hasta este mes para tener las tasaciones para abordar la adquisición formal. La cantidad sigue pendiente de concretarse, pero al descontarse el coste del derribo será un importe muy bajo, a pagar o recibir, o directamente nada. Ese dinero de la demolición estuvo bien invertido. Se solucionó un problema histórico.

En principio las obras acabaron el viernes, ¿ese lateral que queda sin derribar debe quedarse así?

Ese era el fleco que nos quedaba. La nave de al lado está apoyada en ese mismo muro. A mí tampoco me gusta cómo queda, pero tampoco queremos que la otra nave se caiga. Por ahora debe quedarse así.

Este año la finca de La Isla ya acogerá actividades.

El Botánico pudo abrirse en su día porque se incorporó parte de esta finca y ahora se cierra el círculo adquiriendo el resto de la propiedad. Es un avance importantísimo. La finca, con su casa, tiene una gran historia detrás y queremos contarla. Además, nos va a permitir abordar cuestiones pendientes, como que el equipo de ciencia e investigación estén en el lugar que les corresponde. Cuando llegamos al gobierno el Botánico no tenía ni conservador y hoy hay un equipo científico muy cualificado, pero necesita unas instalaciones dignas. Esta casa histórica les va a dar el lugar que se merecen. Ahí habrá sitio para el herbario, el banco de germoplasma, los laboratorios y sus despachos. El Jardín tiene también la peculiaridad de tener asociaciones vinculadas, sobre todo la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, y puedo adelantar que ellos también tendrán su espacio dentro de La Isla. Llevan muchos años mereciéndolo. Y quedará aún espacio para restauración u hostelería.

El edificio está protegido, ¿no?

De manera integral. Eso nos limita a la hora de configurar el interior, pero no nos vamos a saltar ninguna norma.

Sobre espacios histórico, en Cimavilla, ¿sigue adelante el proyecto del graderío en la Cuesta del Cholo?

Antes quiero aprovechar para lamentar el fallecimiento del gijonés que se cayó de la Cuesta. Le mando un pésame a toda su familia. Respecto al proyecto, en campaña electoral propusimos mejorar esa zona para hacerla más confortable y más segura. Por ahí bajan vehículos, y lo que proponemos es crear zonas estanciales en forma de grada, abajo, para el que mayor volumen de gente esté ahí y no arriba. Pero no vamos a hacer nada que no quieran los vecinos. La imagen que se ha ido publicando es la que enseñamos en campaña electoral a modo de idea, pero no es el proyecto porque no lo tenemos. Cuando lo tengamos se lo enseñaremos a los vecinos y creemos que les va a convencer.

¿El hotel de lujo avanza?

Estamos pendientes de volver a vernos con la propiedad cuando analicemos la documentación que nos ha presentado. Aún no tenemos una conclusión, pero la intención es la de siempre: hacer la modificación que permita que Gijón tenga su primer hotel de 5 estrellas. Hoy es un edificio de oficinas abandonado.

¿Y el edificio de Sanidad Exterior?

Debería desaparecer e integrarse en el espacio de construcción del hotel. Nadie nos ha trasladado ninguna novedad.

¿Con la propiedad de la Ería del Piles siguen en contacto?

Sí. Ha presentado documentación para avanzar en el plan especial y está haciendo las modificaciones se le hemos pedido desde el Ayuntamiento y el Principado. Seguimos siendo optimistas, aunque el tiempo pasa. Es probable que haya novedades pronto.

¿Y de la Europea y Quirón? ¿Habrá novedades también pronto?

Esperamos que sí, esperamos que la Universidad Europea pueda recibir pronto el visto bueno a los trámites que están ahora mismo en el Principado. Construir un campus universitario que ofrezca titulaciones que no ofrece la Universidad de Oviedo no solo va a traer estudiantes de fuera, sino que muchos alumnos de aquí no tendrán que irse. Sobre Quirón, seguimos en contacto. El proyecto va más allá de construir un hospital privado: por el convenio firmado a inicios de 2023 la operación permite poner a disposición del Principado parcelas para las obras de Cabueñes.

Siempre dice que la relación con sus socios del PP es buena. ¿Sigue siéndolo?

Una ciudad que presenta indicadores de gestión y acciones políticas tan claras como este gobierno no podría funcionar si la coalición no funcionase bien. ¿Pensamos siempre lo mismo? Ni muchísimo menos. Pero eso pasa incluso dentro de un mismo grupo municipal. Nos une un proyecto común en estos cuatro años.

En Foro será año de congreso.

