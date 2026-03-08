La mayor exposición internacional de las hermandades de la Vera Cruz ya se luce en Gijón: "Es impresionante"

La mayor exposición internacional de la Vera Cruz ya ha comenzado a conquistar a los gijoneses. Decenas de vecinos y visitantes aprovecharon la tarde del domingo para acercarse a la Colegiata de San Juan Bautista en la primera tarde en la que se pudo visitar la muestra, que cuenta con más de 650 medallas y emblemas de las hermandades de la Vera Cruz. "Es una colección impresionante", expresó Marcos Suárez.

Este gijonés, residente en La Calzada, se llevó una grata sorpresa al encontrarse en el interior del templo con la exposición "La Vera Cruz en el mundo". "No sabía que iba a estar aquí esta muestra", reconoció Suárez, quien suele acudir en Semana Santa a ciudades como Málaga para disfrutar de las procesiones. "En los últimos años está creciendo el fervor en Gijón y eso es importante", remarcó.

A escasos metros de Marcos Suárez se encontraba Caridad Rojo, que en apenas unos segundos vio medallas procedentes de Sevilla, Cáceres, Valencia, Zamora y un largo etcétera de ciudades. Además, las claves de la muestra van más allá de España, ya que cuenta con material procedente de un total de 23 países. "Está muy bien que podamos disfrutar de esto. Las medallas son preciosas", comentó Rojo.

En esa misma línea se pronunció José Antonio Santana, que ensalzó el trabajo del comisario de la exposición, el emeritense Santiago Gallego Álvarez. "No es nada sencillo reunir todo lo que ha reunido en esta muestra", subrayó Santana, antes de agregar que "es bueno contar con exposiciones como estas para darle un impulso a la Semana Santa de Gijón".

La exposición se podrá visitar hasta el 14 de marzo en horario de 18.00 a 21.00 horas. Gijón es la 86.ª ciudad en la que se luce esta muestra, que cuenta con medallas, emblemas, escudos, escapularios e imágenes de los "lignum crucis" de la Vera Cruz.