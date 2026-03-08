Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La obra «Nüshu» sorprende en el Jovellanos

Las protagonistas de la obra &quot;Nüshu&quot;, en el teatro Jovellanos.

Las protagonistas de la obra "Nüshu", en el teatro Jovellanos. / Ángel González

Oriol López

Un taller de costura con decenas de pantalones vaqueros, una máquina de coser y enseres de trabajo. Bajo esa premisa, las protagonistas de la obra «Nüshu», de la compañía «Capicúa» –sobre estas líneas–, sorprendieron en el 8M al público del teatro Jovellanos con este espectáculo acrobático.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  3. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  4. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  5. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  6. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
  7. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
  8. El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía

El Gijón Arena baila al ritmo de K-Pop

El Gijón Arena baila al ritmo de K-Pop

La obra «Nüshu» sorprende en el Jovellanos

La obra «Nüshu» sorprende en el Jovellanos

Laura Santos, dramaturga y actriz, ganadora en Feten: "Llegué a Gijón sin que me conociera nadie y la feria me dio dos años de trabajo ininterrumpido"

Laura Santos, dramaturga y actriz, ganadora en Feten: "Llegué a Gijón sin que me conociera nadie y la feria me dio dos años de trabajo ininterrumpido"

Robin Walker reflexiona en Gijón sobre su "aventura" en el Himalaya indio: "Conocí la naturaleza en su estado más puro"

Robin Walker reflexiona en Gijón sobre su "aventura" en el Himalaya indio: "Conocí la naturaleza en su estado más puro"

La mayor exposición internacional de las hermandades de la Vera Cruz ya se luce en Gijón: "Es impresionante"

La mayor exposición internacional de las hermandades de la Vera Cruz ya se luce en Gijón: "Es impresionante"

Gijón se vuelca con el traslado de la Piedad desde la iglesia de San José a San Pedro: "Ojalá haga este sol en Semana Santa"

Gijón se vuelca con el traslado de la Piedad desde la iglesia de San José a San Pedro: "Ojalá haga este sol en Semana Santa"

Gijón se pone en marzo el disfraz de verano: "No se puede pedir más que este sol"

Gijón se pone en marzo el disfraz de verano: "No se puede pedir más que este sol"

Las maquinistas echan más madera en el Museo del Ferrocarril de Gijón por el 8M: "Las mujeres podemos ser lo que queramos, que no nos pare nada"

Las maquinistas echan más madera en el Museo del Ferrocarril de Gijón por el 8M: "Las mujeres podemos ser lo que queramos, que no nos pare nada"
Tracking Pixel Contents