Preocupación en esta parroquia de Gijón por el cadáver de una yegua: "Tienen que hacer algo ya"
"Es el tercer caballo que muere en muy poco tiempo", critican
Preocupación en la parroquia de Castiello de Bernueces, en Gijón, tras encontrar el cadáver de una yegua este sábado. "Es el tercero en muy poco tiempo", lamentan desde el grupo "Animalinos de Xixón", cuyos integrantes avisaron al Seprona de la Guardia Civil y urgen una solución. "Tienen que hacer algo ya. Confiamos en que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria desbloquee a estos animales para que puedan ser adoptados por asociaciones y particulares", remarcan.
El animal fallecido, señalan desde este colectivo, es "Melody", una yegua "muy conocida por familias de Gijón por haber estado previamente en algunos clubes de equitación de la ciudad".
Desde el colectivo argumentan que esta situación supone "un problema de salud animal, pero también de seguridad ciudadana", ya que aseguran que "se han salido en distintas ocasiones a las carreteras".
En "Animalinos de Xixón" ponen el foco en que "esta yegua ha fallecido sin ninguna ayuda veterinaria salvo la pagada por nosotros". "No tenemos ayuda de nadie. Esto no puede seguir así", claman.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía