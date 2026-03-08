Preocupación en esta parroquia de Gijón por el cadáver de una yegua: "Tienen que hacer algo ya"

Preocupación en la parroquia de Castiello de Bernueces, en Gijón, tras encontrar el cadáver de una yegua este sábado. "Es el tercero en muy poco tiempo", lamentan desde el grupo "Animalinos de Xixón", cuyos integrantes avisaron al Seprona de la Guardia Civil y urgen una solución. "Tienen que hacer algo ya. Confiamos en que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria desbloquee a estos animales para que puedan ser adoptados por asociaciones y particulares", remarcan.

El animal fallecido, señalan desde este colectivo, es "Melody", una yegua "muy conocida por familias de Gijón por haber estado previamente en algunos clubes de equitación de la ciudad".

Desde el colectivo argumentan que esta situación supone "un problema de salud animal, pero también de seguridad ciudadana", ya que aseguran que "se han salido en distintas ocasiones a las carreteras".

En "Animalinos de Xixón" ponen el foco en que "esta yegua ha fallecido sin ninguna ayuda veterinaria salvo la pagada por nosotros". "No tenemos ayuda de nadie. Esto no puede seguir así", claman.