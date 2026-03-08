El PSOE de Gijón le exige al Ayuntamiento que habilite un comedor en el colegio de Nuevo Roces, aún por abrir

El PSOE de Gijón llevará al próximo pleno de marzo una exigencia para el gobierno local: que habilite un comedor en el colegio de Nuevo Roces. Dicho colegio está aún en construcción y tiene prevista su apertura para el curso que viene. Por el camino, las obras, que fueron reclamadas por los vecinos durante varios años sin resultado, han sufrido varios retrasos respecto al plan inicial de apertura. Además, a primeros de febrero, el colegio se vio envuelto en una importante polémica puesto que el Principado anunció que sí, que abriría el curso que viene como estaba previsto, pero solo con dos cursos y cuatro aulas. Al final, la consejería de Educación tuvo que dar marcha atrás, tras haber levantado una importante polvareda en el barrio.

Por el camino, el grupo municipal socialista llevará al próximo pleno esa propuesta para exigir al Ayuntamiento que habilite un comedor escolar, atención a madrugadores, actividades deportivas y extraescolares vinculadas a la conciliación familiar. La propuesta la firma la concejalia Natalia González, que ha instado al gobierno local a completar la puesta en marcha del centro con aquellas prestaciones que dependen del ámbito municipal.

“El gobierno del Principado de Asturias ha hecho su parte, que no es poco. Ahora le toca al Ayuntamiento hacer sus deberes”, señaló la socialista, quien recordó que la administración autonómica ha destinado 16,52 millones de euros a la construcción del equipamiento educativo, una inversión que recordó, se trata de la mayor a nivel regional en un colegio público.