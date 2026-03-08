Robin Walker reflexiona en Gijón sobre su "aventura" en el Himalaya indio: "Conocí la naturaleza en su estado más puro"
El profesor y montañero ofrece una charla en el Antiguo Instituto este lunes
El profesor y montañero Robin Walker recordará este lunes en el Antiguo Instituto una de sus mayores "aventuras", la subida al Himalaya indio que realizó en septiembre de 2025. "Conocimos la montaña en su estado más puro", señala Walker, quien no pudo llegar a la cumbre debido a un edema pulmonar. "Sentía un cansancio brutal. El depósito estaba vacío", agrega.
Este británico establecido en Asturias llevó a cabo esa experiencia a sus 72 años junto a Rosa Fernández y Azucena Collar. Precisamente, Fernández le acompañará en la charla que ha organizado el Ateneo Jovellanos, que arrancará a las 19.00 horas.
En la conferencia, Walker remarcará "la importancia de no perder el contacto con la naturaleza". "El ser humano está perdido si sigue dándole la espalda", señala.
