La ampliación de Cabueñes tendrá listo este mes su proyecto básico: convocan a la mesa de seguimiento de la obra

La redacción del proyecto básico de la nueva ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes avanza en plazo y la consejería de Salud confía en tener este mes los detalles del documento. Por ello, ha convocado a la comisión de seguimiento de la reforma, que serán citados el próximo martes 24 de marzo, a las 12.00 horas, en la sala de juntas del centro de salud de Nuevo Roces.

El plan para reactivar la ampliación del complejo sanitario, como ya es sabido, se estructuró con dos encargos a Tragsatec, uno para analizar en el estado de las estructuras construidas por la UTE que la que se rescindió el contrato original que acabó en fiasco y otro para impulsar la redacción del nuevo proyecto. Este segundo encargo incluye el proyecto básico, el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras, y se formalizó en diciembre. La UTE encargada de esa redacción, después, trasladó a la Consejería una cronología de plazos estimados y señalaba el mes de marzo como fecha prevista para tener un proyecto básico en firme. Ahora Salud cuenta que se espera cumplir con esa previsión.

Desde el fiasco de la ampliación original, uno de los compromisos de la Consejería es dar cuenta de cualquier avance importante ante esta comisión de seguimiento, integrada por sanitarios, vecinos y portavoces municipales, y creada a petición de los vecinos en un consejo social que había convocado el Ayuntamiento el año pasado.

Más de un año sin obras

La ampliación de Cabueñes se paralizó a inicios del año pasado por discrepancias entre el Principado y la UTE formado por FCC y Los Campos. En esencia, las constructoras acusaban al Principado de haber elaborado un proyecto defectuoso y de no darles solución a cuestiones técnicas sin las cuales no podían seguir trabajando. Y la Administración las culpaba a ellas de retrasos injustificados y de querer impulsar un modificado del proyecto con un repunte económico injustificado. El presidente Adrián Barbón llegó a decir que ceder a esa propuesta de modificación hubiese sido un posible delito de prevaricación.

Ambas partes llevan desde entonces en un litigio legal que se está desarrollando con sigilo. La consejera Concepción Saavedra dijo hace unas semanas que este proceso seguía su curso. Desde hace meses el Principado, en cualquier caso, confía en poder ganar esos juicios por contar con el respaldo del Consejo Consultivo de Asturias, que ya ha emitido un informe sobre el caso en el que respalda por completo la postura de la Administración.

Los cambios que se valoran

Con la elaboración de un nuevo proyecto, el plan para Cabueñes se modifica ligeramente. Se espera que el nuevo hospital se reconfigure parcialmente respecto a la idea inicialmente prevista, que planteaba un diseño que para buena parte de los profesionales se quedaba justo de espacios. También se valora incorporar dentro del nuevo Cabueñes recursos de salud mental, lo que permitiría cumplir con una demanda histórica del personal.

Los otros proyectos

En paralelo, cambian también los planes para la Facultad de Enfermería, que ya no tendrá un nuevo complejo en el recinto de la ampliación y, a cambio, se mudará a parte del claustro de la Universidad Laboral, si bien el proyecto de esta obra sigue pendiente de licitación. La nueva facultad se incluía en la segunda fase de ampliación del proyecto original, y a día de hoy eso implicaría un retraso de al menos unos años. Salud espera, también, avanzar este año con la puesta en marcha de dispositivos de salud mental en el "Avelino González" de Pumarín.

Desde el parón de la obra, por lo demás, Salud ha adecuado una finca anexa al entorno hospitalario para suplir al menos en parte los problemas de aparcamiento. El proyecto de ampliación de Cabueñes incluyó siempre crear un gran aparcamiento soterrado que permitiese sustituir las zonas de estacionamiento en superficie por zonas verdes, pero el parón de la obra ha obligado a activar soluciones provisionales.