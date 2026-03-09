La autorización para instalar la subestación eléctrica de la Zalia, en Gijón, ya está en información pública

La subestación eléctrica de la Zalia, que construirá Hidrocantábrico Distribución (e-Redes) y se denominará "Entrevías", tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ya tiene avanzada su tramitación. Este lunes se ha sometido a un periodo de información pública la autorización administrativa de la instalación eléctrica de alta tensión para la Zalia, su subestación.

La subestación se instalará en terrenos de la fase 1 de la Zalia. El plazo de información pública de dicha autorización es de 30 días hábiles, contados a partir de mañana martes.

La inversión para dotar de potencia eléctrica a la Zalia de sobra para atender al primer gran proyecto que se va a instalar ahí, el de fabricación de obleas de silicio para paneles solares que promueve Sunwafe, asciende a 3.778.782,05 euros. No es la inversión total que supondrá aportar electricidad a la Zalia, dado que el proyecto de esta subestación es escalable, a medida que vaya siendo necesario un mayor suministro eléctrico, en función de las necesidades de las industrias que se implanten en la zona.

Además, la inversión inicial para garantizar la electricidad necesaria para los proyectos previstos en Zalia será también superior a esos 3,78 millones de euros, dado que el proyecto que ahora se somete a información pública se ciñe a la subestación, tramitándose en un proyecto aparte el tendido de las líneas de 132 y 22 kilovoltios que irán soterradas, con entrada subterránea también a la subestación.

Vista de terrenos de la Zalia, al otro lado del embalse de San Andrés de los Tacones. / Ángel González

A la futura subestación eléctrica "Entrevías" contará, por un lado, con cinco posiciones de 132 kilovoltios cada una, tres de ellas en línea y dos de transformador de 132 a 22 kilovoltios, una posición de acoplamiento transversal y una posición de medida de tensión.

También se incluirán en la subestación dos transformadores de 132 a 22 kilovoltios y y dos módulos de celdas de 22 kilovoltios; dos conjuntos de remonte de línea y protección de la distribución secundaria para alimentar los servicios auxiliares; dos transformadores de servicios auxiliares de 24 a 0,42 kilovoltios y un grupo electrógeno de emergencia.

Siguiente fase

Además de los equipos, la inversión en la subestación incluye la obra civil, además de equipos de protección y control, comunicaciones, seguridad y servicios auxiliares.

La ampliación que se prevé en una siguiente fase de esta subestación incluye posiciones adicionales de 132 y 22 kilovoltios, un transformador adiciona de 132 a 22 kilovoltios y dos transformadores de 220 a 132 kilovoltios.