Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Cae en Gijón un grupo de traficantes que repartía droga en patinete: más de 100 gramos, dos pistolas y cuatro armas blancas

La investigación sigue abierta y la Policía no descarta nuevos arrestos

Material incautado.

Material incautado. / CNP

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Dos detenidos y más de cien gramos de sustancias estupefacientes intervenidos es el balance a una nueva operación policial contra el tráfico de drogas en Gijón. El operativo, iniciado a raíz de varias denuncias y quejas ciudadanas, permitió identificar a los implicados aunque no se descartan nuevos arrestos, según explican desde la comisaría de El Natahoyo.

El foco se encontraba en la vivienda de uno de los implicados, ubicada en el barrio del Polígono. Los detenidos son dos hombres de 30 y 56 años respectivamente que movían la mercancía por la ciudad utilizando un patinete eléctrico. Principalmente vendía cocaína y hachís.

Noticias relacionadas

La investigación incluyó la entrada y registro de los domicilios de los investigados. Se intervinieron 85 gramos de cocaína, 40 gramos de hachís y más de 3.000 euros en efectivo provenientes presuntamente del tráfico ilícito. Además, se localizaron siete básculas de precisión, varias armas blancas de gran tamaño y dos pistolas, una de ellas real y otra de balines.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  3. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  4. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  5. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  6. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
  7. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
  8. El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras

Roqueñí sobre la recuperación de la autopista del mar de Gijón: "hay mucha incertidumbre en el comercio internacional y tienen que salir los números"

Roqueñí sobre la recuperación de la autopista del mar de Gijón: "hay mucha incertidumbre en el comercio internacional y tienen que salir los números"

El patrimonio romano de Gijón se proyecta en Europa: el audiovisual de las Termas llega a Italia

El patrimonio romano de Gijón se proyecta en Europa: el audiovisual de las Termas llega a Italia

Cae en Gijón un grupo de traficantes que repartía droga en patinete: más de 100 gramos, dos pistolas y cuatro armas blancas

Cae en Gijón un grupo de traficantes que repartía droga en patinete: más de 100 gramos, dos pistolas y cuatro armas blancas

Victor Manuel agota las entradas para su concierto en Gijón

Victor Manuel agota las entradas para su concierto en Gijón

Izquierda Unida pide un mapa interactivo de las obras públicas de Gijón

Izquierda Unida pide un mapa interactivo de las obras públicas de Gijón

El PSOE pide reformar la pista cubierta de atletismo de Las Mestas

El PSOE pide reformar la pista cubierta de atletismo de Las Mestas

El Oceanográfico de Gijón lidera un estudio sobre los mares más vulnerables a la actividad humana y el cambio climático

El Oceanográfico de Gijón lidera un estudio sobre los mares más vulnerables a la actividad humana y el cambio climático

Vandalizan el memorial de Tini Areces en Gijón con pintadas racistas y neonazis

Vandalizan el memorial de Tini Areces en Gijón con pintadas racistas y neonazis
Tracking Pixel Contents