Cae en Gijón un grupo de traficantes que repartía droga en patinete: más de 100 gramos, dos pistolas y cuatro armas blancas
La investigación sigue abierta y la Policía no descarta nuevos arrestos
Dos detenidos y más de cien gramos de sustancias estupefacientes intervenidos es el balance a una nueva operación policial contra el tráfico de drogas en Gijón. El operativo, iniciado a raíz de varias denuncias y quejas ciudadanas, permitió identificar a los implicados aunque no se descartan nuevos arrestos, según explican desde la comisaría de El Natahoyo.
El foco se encontraba en la vivienda de uno de los implicados, ubicada en el barrio del Polígono. Los detenidos son dos hombres de 30 y 56 años respectivamente que movían la mercancía por la ciudad utilizando un patinete eléctrico. Principalmente vendía cocaína y hachís.
La investigación incluyó la entrada y registro de los domicilios de los investigados. Se intervinieron 85 gramos de cocaína, 40 gramos de hachís y más de 3.000 euros en efectivo provenientes presuntamente del tráfico ilícito. Además, se localizaron siete básculas de precisión, varias armas blancas de gran tamaño y dos pistolas, una de ellas real y otra de balines.
