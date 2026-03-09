Los clubes deportivos de Gijón aplauden la idea de instalar carpas para descongestionar las instalaciones

"Es una de las mejores ideas que ha tenido el Ayuntamiento. Con lo que cuesta hacer un pabellón nuevo puedes poner diez carpas". David Gómez Casanovas, de Bádminton Astures y responsable de la federación regional de este deporte, resumía ayer así la convicción general del sector respecto a la posible instalación de nuevas carpas deportivas similares a la recién abierta en El Llano. Una idea adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA y que a juicio de los clubes locales ayudaría a "descongestionar" unas instalaciones hoy por completo "saturadas" por el auge de demanda. Sugieren, eso sí, que cualquier nueva medida se debata con ellos para solventar posibles incidencias, ya que no todas las disciplinas pueden usar en condiciones este tipo de espacios.

Casanovas explica: "En Asturias hay un asociacionismo muy grande, de muchos deportes y a muchos niveles. Hay clubes de división de honor, como el mío, peo también gente que sin ser campeón de Europa quiere poder practicar su deporte. Y el problema hoy es que no hay sitio para todos. Hay listas de espera de gente que no puede empezar a jugar". Explica que la apertura de la carpa de El Llano, en su caso, ya les permite reabrir esa lista de nuevos inscritos. "Y hay más clubes que van a poder hacerlo también. Una carpa cerrada, con el tiempo que tenemos en Asturias, ya permite a mucha gente practicar su deporte de manera estable. Y si se colocan más, sobre todo cerca de instalaciones ya existentes donde haya vestuarios, la mejora es clara. Un pabellón hoy te cuesta tres millones. Con ese dinero pones diez carpas", añade.

Fernando Sierra, responsable del Telecable Hockey Club, también comparte la necesidad de contar con más instalaciones. "Parece evidente que hay que aumentarlas en general y de manera variada. En charlas con los clubes siempre se habla de que hay una saturación importante. Está el tema de aumentar el uso de pistas de colegios e institutos, pero por el tiempo que tenemos aquí se necesitan más instalaciones cubiertas", valora. Él, más allá de que esta solución de las carpas pueda dar buen servicio, defiende crear "una gran instalación" nueva que complemente al pabellón de La Guía. Sugiere el entorno de Naval Azul como posible solución. "Y ampliar la variedad es igual de importante. Nosotros tenemos lista de espera por falta de pistas adaptadas", señala. "El aumento de la necesidad, en cualquier caso, es un tema de lógica: la práctica de deporte en personas jubiladas y las competiciones de mujeres han crecido muchísimo", concluye.

Por su lado, Enrique García, presidente del Gijón Basket, considera que la idea de las carpas es "buena" y que llega en un momento de necesidad urgente. "Nosotros ya estábamos valorando compartir pistas con otros clubes y esto puede funcionar. Para el baloncesto, eso sí, y tomando de referencia la de El Llano, lo ideal sería que la carpa fuese un poco más alta", cuenta. Señala también que, de cara al invierno, este tipo de instalaciones tendrán que revisarse especialmente para evitar goteras y problemas de condensaciones. "Pero entendemos que la idea es aligerar la carta que tienen los centros y está bien", razona.

Por último, Geles García, en representación de los clubes de la zona oeste, cuenta que ya habían hablado con la concejalía competente sobre esta idea, porque la vieron en un pueblo de Cantabria. "Iban a ponerla en La Calzada, pero al estar tan próxima la obra del pabellón se decidió moverla. Si la carpa es de buena calidad, puede funcionar", razona.