La EMA moviliza 30 millones de euros en obras y servicios para renovar la red de agua de Gijón

La Empresa Municipal de Aguas movilizó desde el año pasado y hasta este primer trimestre algo más de 30 millones de euros en contratos de obras, servicios y renovaciones. Actuaciones de gran calado como la de La Pecuaria y proyectos con financiación europea se suman a la anunciada batería de pequeñas actuaciones para renovar la red de saneamiento más antigua y, también, al proyecto en curso para digitalizar el ciclo de agua, un proyecto que permitirá incorporar inteligencia artificial y algoritmos para detectar incidencias en la red en tiempo real. La empresa, que reúne este jueves a su consejo de administración para aprobar sus cuentas, confirma también un cambio de tendencia: el año pasado, por primera vez desde 2022, el consumo de agua sube, se sospecha, como consecuencia del incremento de población de la ciudad en este último lustro.

Los contratos adjudicados o licitados el año pasado y con previsión de adjudicarse en este primer trimestre suman medio centenar de actuaciones. La de mayor cuantía, por encima de los diez millones de euros (sin impuestos), es la ya conocida obra de renovación de l as redes de abastecimiento y saneamiento en la avenida de la Pecuaria.

El forista Jesús Martínez Salvador, presidente de la EMA, destaca también la extensión de la red de saneamiento en La Pedrera, una actuación que ronda el millón de euros y que terminará este verano, un poco antes de lo previsto. "Y ahora se están haciendo muchas pequeñas obras, creo que los vecinos pueden verlo porque hay furgones de la EMA por la ciudad. Son actuaciones de menor importe económico pero muy importantes en su conjunto", razona el concejal, que explica que lo que busca en estos años en la EMA es solventar el envejecimiento general de buena parte de las redes, cuyo deterioro incrementa el riesgo de fugas por averías no detectadas.

El proyecto para renovar el ciclo del agua, de hecho, se espera que pueda solventar esto último a partir de la segunda mitad de este año en curso. En la memoria que se debatirá con los consejeros este jueves se dará cuenta del avance de este plan, titulado "Arrudos 100", y para el que se consiguió financiación europea tras presentarse a una segunda convocatoria, en alianza con otros concejos, a inicios del mandato. El año pasado, vinculados a este proyecto europeo, se adjudicaron más de un millón y medio en contratos (hay decenas de actuaciones enmarcadas en el plan, varias relacionadas con cuestiones informáticas– y se espera que queden adjudicados casi otros dos millones en este primer trimestre.

La actuación más relevante de este último paquete de actuaciones del plan europeo está relacionada con el suministro e instalación de prelocalizadores acústicos de fugas. Es un contrato conocido, valorado en 1,3 millones sin impuestos, y se formalizó el mes pasado. Sumada a otras actuaciones para instalar sensores y sistemas informáticos nuevos, el objetivo final pretende que las fugas de agua de la red de la EMA se puedan detectar automáticamente. Se espera solventar, así, los datos de agua captada y que no se factura en estos últimos años, un porcentaje que ronda el 18 por ciento –son varios millones de metros cúbicos– y que se achaca a consumos municipales sin contador –como los de las estaciones de tratamiento–, pero también a hurtos y fugas no detectadas. El nuevo sistema aspira a automatizar la detección de incidencias en 360 kilómetros de tuberías.

Desde el año pasado, se han licitado contratos por valor de 5,9 millones vinculados al plan europeo y otros 24,5 por otras mejoras, dejando un total de 30,4 millones. Según Martínez Salvador, "sin tocar las tarifas se ha conseguido duplicar la inversión". En la cita de este jueves se espera poder dar cuenta también de los avances del litigio legal con la empresa adjudicataria del pozo de tormentas del Arbeyal, con dos demandas en curso que sumaban inicialmente una indemnización de 1,3 millones y que, por ahora, cuenta con dos sentencias en primera instancia falladas a favor del Consistorio. "Por ahora la justicia le está dando la razón a la EMA y es importante; la reclamación era muy cuantiosa", señala el edil.

Respecto al incremento de consumo de agua, el del año pasado fue de 0,4 hectómetros cúbicos, 400 millones de litros –dejando un total de 18,9 hectómetros de agua facturada–, que por ahora desde la EMA vinculan al aumento de la población desde 2022. Hasta el pasado ejercicio, se venía registrando una bajada progresiva del consumo de 0,1 hectómetros.

Claves de la renovación de la red

