Encuentro anual en Gijón de los antiguos trabajadores de Familia

Participantes en el encuentro.

Participantes en el encuentro. / Lne

Antiguos trabajadores de Familia celebraron hace unos días su tradicional comida de confraternización para recordar "los años compartidos en la empresa", según describieron los promotores de un encuentro que ya ha cumplido su cuarta edición.

