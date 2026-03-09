Encuentro anual en Gijón de los antiguos trabajadores de Familia
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras