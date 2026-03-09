De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón

El borrador en desarrollo de la nueva ordenanza de bienestar animal avanza y el consejo sectorial competente del área se reunirá de nuevo este jueves para abordar las primeras modificaciones del documento inicial. El enfoque general de la normativa se mantiene, y también el cambio que hasta ahora más debate ha generado: permitir la entrada de perros en San Lorenzo, por las noches, también durante el verano. La medida, en el documento de aportaciones, figura "en discusión", pero por ahora se mantiene en la segunda versión del borrador. Dentro del consejo sectorial, una técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el colectivo ornitológico sí se han manifestado en contra de la idea.

La representante del CSIC considera que permitir que los perros vayan a la playa en verano por las noches es "desproporcionado" y cree que los dueños, por falta de visibilidad, no van a recoger todos los excrementos. Entiende que la decisión podría suponer una "pérdida de biodiversidad marina".

Los ornitólogos señalan, por su lado, aseguran que la playa "es zona de descanso nocturno habitual de diversas especies de aves ligadas a esos ambientes costeros" en la zona de la desembocadura del Piles y en el pedrero de Campo Valdés. "Teniendo en cuenta que con el horario actual no se respetan los límites del espacio autorizado, comprendido entre las escaleras 2 y 8, dudamos mucho que se respete en ese horario nocturno", dicen.

Isabel la Católica, "zona de especial interés"

Las aportaciones incluidas en este nuevo borrador, por lo demás, son más bien técnicas, y no incluyen cambios de fondo. Se acepta, por ejemplo, la petición del Acuario de, por claridad, incluir de manera expresa que los parques zoológicos y los acuarios están regulados por otra normativa.

También se acepta un añadido del colectivo ornitológico que habla de la importancia de Isabel la Católica como "zona de especial interés para las aves", un aporte que se incluirá en la exposición de motivos. Ya ha trascendido que la idea del gobierno, de hecho, es prohibir de manera expresa que los perros circulen por este entorno natural, si bien en este nuevo borrador se señala que la idea es que las mascotas puedan pasear por la zona acotada.

Rechazo a un hospital de fauna urbana

No se aceptan, sin embargo, varias aportaciones de colectivos animalistas para relajar en parte las medidas sancionadoras. Proponían, por ejemplo, que la obligación de portar bolsas y recipientes para recoger excrementos y diluir orines fuese una "recomendación", ya que entendían que no siempre se podría producir un "ensuciamiento efectivo de la vía pública".

Tampoco se acepta la sugerencia de crear un "hospital de fauna urbana", porque el Ayuntamiento entiende que no compete al trámite en curso. Se rechaza también invertir el enunciado que prohíbe el acceso a piscinas salvo autorización. La federación vecinal proponía que fuese al revés, que se pudiese entrar con perros a estas instalaciones salvo prohibición expresa, pero no se acepta.

La nueva ordenanza

Por lo demás, el tono general de la ordenanza se mantiene: los gatos deberán estar chipados y esterilizados antes de los seis meses y a la larga se hará un registro para que por norma general no haya más de cinco perros o gatos por domicilio salvo autorización municipal, un límite que busca evitar el hacinamiento de mascotas. Los perros no podrán quedarse solos más de 24 horas y los hurones se incorporan a la nueva ordenanza como animal de compañía, con los mismos derechos de trato que perros y gatos. Mientras, se están debatiendo algunos detalles, como cómo regular la situación de perros que están siempre atados en sus fincas