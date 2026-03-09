Hoteles a 1.000 euros la noche y apartamentos a más de 2.000: la coincidencia del eclipse y la Semana Grande dispara las reservas para agosto en Gijón

La coincidencia en apenas cuatro días del gran eclipse de sol que tendrá lugar el 12 de agosto y el final de la Semana Grande con la Noche de los Fuegos Artificiales prevista para el día 14 de agosto ha hecho que los precios de los hoteles se disparen en la ciudad cinco meses antes de estos grandes eventos. Un simple vistazo estos días a las webs de reservas de plazas hoteleras en la ciudad arroja un resultado pocas veces visto: hasta 900 euros por noche en alojamientos de la zona centro de Gijón. Y las opciones no son muchas.

Y es que apenas quedan cuatro o cinco hoteles con plazas libres para el día 12 de agosto, día del eclipse. Y los precios son desorbitados. Tanto que una sola noche puede superar los 1.000 euros, una cifra que lógicamente se duplica si lo que se quiere es, además, vivir los días más fuertes de la Semana Grande en Gijón.

Los hoteles de concejos cercanos también han aprovechado el tirón de estos eventos. En Villaviciosa una conocida web de reservas pide 693 euros por una noche en un hotel con tres estrellas que se vende como “el precio más bajo” de cuantos ofrece la plataforma.

¿Por qué despierta tanto interés el eclipse? En primer lugar, porque Asturias va a ser, tal y como recalcó hace días el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, un “lugar privilegiado”. El Principado será, junto con otras comunidades del norte del país, “el único territorio habitado en le que se pueda ver el eclipse de forma total”. De ahí que desde hace meses haya aumentado exponencialmente el interés por alojarse en la ciudad la noche del 12 de agosto.

De hecho la situación no es exclusiva de los hoteles. Otros alojamientos, como las viviendas turísticas, también han subido sus precios. En Airbnb ahora mismo solo hay dos pisos disponibles en Gijón para el 12 de agosto. El más barato cobra 1.000 euros por una sola noche. El otro asciende su precio a 2.342 euros.

Y hay otros negocios que también buscan su agosto con cinco meses de antelación. En varios centros comerciales de la ciudad se han puesto ya a la venta gafas para ver el eclipse con seguridad.

El Ayuntamiento también está dispuesto a aprovechar el tirón turístico. Hace días se anunció que se estaban ultimando unas jornadas específicas sobre el eclipse que tendrán lugar los días 24 y 26 de abril y en las que se incluirán ponencias de expertos de primer nivel, visitas al planetario y jornadas de observación local.