Izquierda Unida pide un mapa interactivo de las obras públicas de Gijón

El grupo municipal de Izquierda Unida llevará al Pleno un ruego para que Gijón cuente con un mapa interactivo con las inversiones municipales y las obras públicas de la ciudad. Señala el partido que "son habituales las quejas sobre la falta de información y transparencia" y que otros ayuntamientos del país han implementado este tipo de herramientas.

El ruego lo defenderá el edil y portavoz Javier Suárez Llana. Con él se instará al gobierno a "desarrollar una aplicación web, a modo de mapa interactivo, que permita consultar de forma pública y accesible información detallada sobre las inversiones y obras públicas promovidas por el Ayuntamiento" y sus organismos autónomos. Ese mapa debería también "realizar un seguimiento actualizado de su ejecución y comunicar incidencias".

"La ordenanza municipal de transparencia obliga a publicar información sobre las obras públicas ejecutadas y las aprobadas pendientes de ejecución con su importe de licitación, plazo de ejecución e incidencias", recuerda Suárez Llana. "Es decir, el Ayuntamiento está incumpliendo su propia normativa en esta materia", razona.