Izquierda Unida pide un mapa interactivo de las obras públicas de Gijón
"Son habituales las quejas por falta de información y transparencia", asegura el grupo
El grupo municipal de Izquierda Unida llevará al Pleno un ruego para que Gijón cuente con un mapa interactivo con las inversiones municipales y las obras públicas de la ciudad. Señala el partido que "son habituales las quejas sobre la falta de información y transparencia" y que otros ayuntamientos del país han implementado este tipo de herramientas.
El ruego lo defenderá el edil y portavoz Javier Suárez Llana. Con él se instará al gobierno a "desarrollar una aplicación web, a modo de mapa interactivo, que permita consultar de forma pública y accesible información detallada sobre las inversiones y obras públicas promovidas por el Ayuntamiento" y sus organismos autónomos. Ese mapa debería también "realizar un seguimiento actualizado de su ejecución y comunicar incidencias".
"La ordenanza municipal de transparencia obliga a publicar información sobre las obras públicas ejecutadas y las aprobadas pendientes de ejecución con su importe de licitación, plazo de ejecución e incidencias", recuerda Suárez Llana. "Es decir, el Ayuntamiento está incumpliendo su propia normativa en esta materia", razona.
