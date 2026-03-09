Javi, Yara y Manuel, tres jóvenes asturianos con síndrome de Down que comparten piso como una etapa de "transición hacia la vida independiente"

"Aquí estamos muy contentos. Aprendemos mucho a diario". Con estas palabras se expresan los gijoneses Javi Palacios y Yara Menéndez, de 29 y 28 años, respectivamente, quienes desde finales de 2025 conviven junto al mierense Manuel Noval en una vivienda habilitada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en el Centro Residencial de Cabueñes. Estos tres jóvenes con síndrome de Down agradecen el programa "Me independizo", una colaboración del Principado con la Asociación Síndrome de Down de Asturias que les permite disfrutar de una etapa de "transición" hacia la vida independiente.

Javi, Yara y Manuel, tres jóvenes asturianos con síndrome de down que comparten en piso como una etapa de "transición hacia la vida independiente" (en imágenes) / Marcos León

Javi Palacios y Yara Menéndez -Mauel Noval estaba de vacaciones- recibieron esta tarde la visita del director general de Promoción de Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, en la que se ha convertido su casa. La vivienda, que era una parte del Centro Residencial de Cabueñes que no se utilizaba desde hace casi dos décadas, cuenta con tres habitaciones, salón, terraza interior, dos baños y cocina.

En este piso, los tres jóvenes con síndrome de Down conviven de lunes a viernes con el objetivo de aprender una serie de habilidades que les permita poder independizarse en el futuro. Para poder adquirir esos aprendizajes cuentan con el apoyo de una terapeuta ocupacional, una trabajadora social y dos auxiliares de enfermería. "Lo estamos viviendo como un aprendizaje constante. Están aprendiendo muchas cosas, pero sobre todo a tomar decisiones", indicó la teraupeuta ocupacional Ángela Fernández.

Por su parte, Rodríguez Nuño valoró que "el arranque de la iniciativa está siendo fantástico, incluso mejor de lo que pensamos cuando lo creamos". "Surgió a raíz de la propuesta de la asociación y el resultado es muy satisfactorio. Seguiremos evaluándolo y, si sigue yendo bien, haremos una apuesta por ofertar estos servicios en otras viviendas a personas con síndrome de Down", desarrolló el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores.

El día a día de Javi y Yara

Aunque nunca habían compartido vivienda, Javi Palacios y Yara Menéndez eran amigos desde pequeños. En la actualidad, Palacios trabaja en una empresa especializada en el acondicionamiento del hogar y el bricolaje ubicada en Nuevo Roces. "Siempre había vivido con mis padres en Contrueces, pero tenía ganas de venir aquí", afirmó Palacios, que cada fin de semana vuelve a la casa de su familia.

De lunes a viernes, su rutina se centra en ir a trabajar y, por la tarde, convivir con sus compañeros de piso y entrenar con el Sporting de LaLiga Genuine. "Aquí hacemos las tareas de la casa. Le he cogido el gusto a cocinar. Lo que mejor me sale es la lasaña", remarcó este joven gijonés, también aficionado al teatro y a las artes marciales.

Yara Menéndez, quien había residido desde pequeña en El Natahoyo, acumula nueve años de experiencia laboral. Desde 2021 está en el Colegio Oficial de Farmacéuticos, por lo que a diario se desplaza hasta Oviedo. "Ya tengo controlados los autobuses que me llevan hasta allí. Me cuadra todo perfecto. Lo tengo todo clavado", apuntó Menéndez, una joven que practica equitación y a la que le encanta cocinar.